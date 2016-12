GE will Einigungsstelle erzwingen

Mannheim. Der Streit um den Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim kommt vor das Arbeitsgericht. Die GE Power AG habe ein Beschlussverfahren gemäß Paragraf 100 des Arbeitsgerichtsgesetzes gegen den Konzernbetriebsrat eingeleitet, bestätigte gestern eine Sprecherin des Gerichts in Mannheim. "Das Verfahren ist gerichtet auf Einsetzung einer Einigungsstelle zu einem Interessenausgleich." Verhandlungstermin sei am kommenden Dienstag, um 15 Uhr.

Wohl die letzte Chance

GE will im Rahmen der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts in Deutschland etwa 1700 Arbeitsplätze abbauen, davon mehr als 1000 in Mannheim. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über die Eckpunkte eines Interessenausgleichs waren allerdings Mitte vergangener Woche endgültig gescheitert. Betriebsrat und Geschäftsführung gaben sich dafür gegenseitig die Schuld. Uneinigkeit bestand beispielsweise bei der Höhe von Abfindungen, der Ausgestaltung einer Transfergesellschaft sowie Standort- und Beschäftigungsgarantien für die verbleibenden Mitarbeiter.

Diese Stellen sind bedroht GE will europaweit bis Ende 2017 rund 6500 Stellen abbauen. Laut Geschäftsführung gibt es dazu in allen betroffenen Ländern - mit Ausnahme von Deutschland - eine Vereinbarung. Hierzulande will GE 1700 Arbeitsplätze streichen. Die Hauptlast soll auf Mannheim entfallen, wo etwa 1060 Jobs bedroht sind. Laut Betriebsrat droht sogar die vollständige Schließung. Die Fabrik am Mannheimer Standort, wo Turbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll in jedem Fall geschlossen werden.

Die Einberufung einer Einigungsstelle, die die Geschäftsführung am Dienstag vor dem Arbeitsgericht anstrebt, ist in einer solch festgefahrenen Situation der übliche Weg. Im Fall GE sind die Gräben zwischen den Konkurrenten aber derart tief, dass Betriebsratschefin Elisabeth Möller bereits vorab wenig Erfolgsaussichten prognostiziert hatte.

Die Einigungsstelle dürfte allerdings die letzte Chance auf eine gütliche Verständigung darstellen. Scheitert auch sie, könnte die Geschäftsführung die Verhandlungen um einen Interessenausgleich für beendet erklären und rein rechtlich den Stellenabbau wie geplant durchführen.

Unterdessen hat sich Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mit einem Brief an die GE-Geschäftsführung erneut in den Streit eingeschaltet. Ähnlich wie zuvor Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte er das Management darin auf, Angebote von Investoren ernsthafter zu prüfen. Bislang habe er den Eindruck, "dass der GE-Konzern an einer nicht unmittelbar seinen Interessen dienenden Fortführungsperspektive keinerlei Interesse hat", so Kurz.

Zuletzt hatte eine von der Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek angeführte Investorengruppe ein Angebot für die von der Schließung bedrohten Teile von GE in Deutschland abgegeben. Arbeitenehmervertreter hatten mit ihnen bereits ein Eckpunktepapier vereinbart, dass auch eine mehrjährige Beschäftigungsgarantie anstrebt.

Ein Sprecher von GE wies die Kritik von Mannheims OB allerdings zurück. GE habe sehr wohl Interesse an einer Investorenlösung, sagte er. Schließlich habe man sogar die Unternehmensberatung PriceWaterhouseCooper beauftragt, nach solchen Investoren zu suchen. Mehr als 100 potenzielle Interessenten hätten aber abgelehnt.

Das Unternehmen hatte gegenüber Gabriel Ende letzte Woche angekündigt, trotz vorheriger Zweifel das Investorenkonzept von Rasenberger Toschek ab sofort vier Wochen lang noch einmal ernsthaft unter die Lupe zu nehmen.