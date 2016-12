GE-Mitarbeiter demonstrieren gegen Stellenabbau

Mit einer Menschenkette haben am Montag in Mannheim mehrere Hundert Mitarbeiter des Elektro-Konzerns GE gegen den drohenden Stellenabbau protestiert.

Mannheim. Mehrere hundert GE-Mitarbeiter haben am Montagnachmittag mit einer Menschenkette um das Werk in Mannheim-Käfertal für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Zuvor hatte der Konzernbetriebsrat auf einer Betriebsversammlung die Mitarbeiter über das Scheitern der Verhandlungen um einen Interessenausgleich und Sozialplan informiert

"Wir haben Abstriche gemacht, aber es wurde zu viel von uns verlangt", sagte Reinhold Götz von der IG Metall, Mannheim. Die Geschäftsführung habe in den Verhandlungen eindeutig klargestellt, dass in Mannheim nicht nur über 1000 Stellen gestrichen werden sollen, sondern das komplette Werk geschlossen werde. Mitarbeiter die nicht vom Stellenabbau betroffen sind, sollen an einen anderen GE-Standort verlagert werden.

Bei der Betriebsversammlung am Vormittag kamen nach Angaben der IG-Metall bis zu 1500 Beschäftigte zusammen, um sich über den geplanten Stellenabbau und die Verhandlungen mit dem Management des Unternehmens zu informieren.

Sparpläne in Europa GE will europaweit bis Ende 2017 rund 6500 Stellen abbauen. Laut Geschäftsführung gibt es dazu in allen betroffenen Ländern - mit Ausnahme von Deutschland - eine Vereinbarung.

abbauen. Laut Geschäftsführung gibt es dazu in allen betroffenen Ländern - mit Ausnahme von Deutschland - eine Vereinbarung. Hierzulande will GE 1700 Arbeitsplätze streichen. Die Hauptlast soll auf Mannheim entfallen, wo etwa 1060 Jobs bedroht sind.

bedroht sind. Die Fabrik am Mannheimer Standort, wo Gas- und Dampfturbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll geschlossen werden.

"Hopp, hopp, hopp! Abbaustopp"

"Hopp, hopp, hopp! Abbaustopp", riefen mehr als 500 Mitarbeiter, die nach einer Versammlung mit dem Betriebsrat in der Menschenkette um das Werk zogen. "Das ist schlimm - für die Existenz, die Familie, die Rente", sagte eine Mitarbeiterin, die seit 33 Jahren am Standort tätig ist. Eine 38-Jährige, die dort seit ihrer Ausbildung 1997 als Zerspanungsmechanikerin arbeitet, kritisierte, dass die Geschäftsleistung von GE nicht anwesend war. Die Stimmung unter der Belegschaft sei ruhig, sachlich und trotzig gewesen. "Wir werden weiter kämpfen."

GE hatte das Werk im November 2015 vom französischen Konkurrenten Alstom übernommen. Der Stellenabbau sei nötig für die Restrukturierung des Konzerns, sagte ein Sprecher am Montag. In ganz Deutschland sollen insgesamt 1700 Stellen wegfallen, rund 1000 davon in Mannheim, vor allem in der Turbinenfertigung. Der Betriebsrat erklärte am Montag, dass das Management den gesamten Standort in Mannheim aufgeben wolle. Die übrigen rund 600 Stellen sollen demnach verlagert werden. Der GE-Sprecher hingegen sagte, er könne einen solchen Plan nicht bestätigen. Am Dienstag will das Management die Belegschaft auf einer eigenen Veranstaltung informieren.

Der Betriebsrat dringt darauf, dass eine Investorengruppe die von der Schließung bedrohten Betriebsteile übernehmen kann. Das GE-Management hatte das bisher abgelehnt, will das Angebot aber noch einmal prüfen. Management und Betriebsrat konnten sich bisher nicht auf Eckpunkte für einen Interessenausgleich und Sozialplan einigen und rechnen damit, dass die Angelegenheit vor dem Arbeitsgericht landet. Elisabeth Möller, Vorsitzende des Standortbetriebsrats, beklagte eine "Hetzkampagne und persönliches Mobbing" gegen ihre Person von Seiten des Konzerns. Der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD) kündigte an, die Angelegenheit zum Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtags zu machen. (lsw//mk/mik)