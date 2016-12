Mannheim. Im Streit um den geplanten Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim unternehmen Geschäftsführung und Betriebsrat einen letzten Versuch, sich auf dem Verhandlungsweg zu einigen. Beide Parteien verständigten sich am Donnerstag vor dem Arbeitsgereicht Mannheim auf die Einrichtung einer Einigungsstelle, die einen Interessenausgleich mit Sozialplan regeln soll. Mitte Januar dürfte es zu einem ersten Treffen kommen.

GE will im Zuge der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts in Mannheim über 1000 Stellen streichen. Die Verhandlung um einen Interessenausgleich waren Ende November zunächst gescheitert. Die GE-Geschäftsführung hatte die Sache daher vor das Arbeitsgericht gebracht. Der Betriebsrat stimmte der Einigungsstelle am Donnerstag unter der Bedingung zu, dass die betroffenen Mitarbeiter für mindestens 18 Monate in einer Transfergesellschaft weiter beschäftigt werden. Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim sprach von einer Chance, die sich durch die Einigungsstelle eröffne. Beide Seiten müssten aber aufeinander zugehen, "die Baustellen sind noch riesengroß." (mk)