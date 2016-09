Freispruch dank Gesetzeslücke?

Mannheim. Verbotener Insiderhandel oder einfach nur eine kluge und glückliche Anlagestrategie? Dieser Frage wollte die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim eigentlich in den kommenden Wochen auf den Grund gehen. Angeklagt sind drei Männer, die mit Hilfe von internen Informationen aus der Pharmaindustrie durch Aktiengeschäfte erst Verluste in sechsstelliger Höhe vermieden und dann Millionen-Gewinne eingestrichen haben sollen. Prominentester unter ihnen ist Christoph Boehringer, der laut Staatsanwaltschaft auch seine Rolle als Anteilseigner des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim genutzt haben soll.

Doch möglicherweise werden die Vorwürfe nie geklärt, denn den Beschuldigten winkt ein Freispruch. Boehringers Rechtsanwalt Tobias Mildeberger verwies gestern bei der Eröffnung des Hauptverfahrens auf einen Verzug bei der Umsetzung von europäischem in deutsches Aktienrecht. Dadurch habe es Anfang Juli 2016 einen Tag gegeben, an dem die neuen Regeln zum Insiderhandel noch nicht, die alten aber nicht mehr gegolten hätten. "An diesem Tag - der 2. Juli - war der Insiderhandel in Deutschland somit straffrei", so Mildeberger.

Für einen Tag straffrei

Und das habe gravierende Auswirkungen auf den Prozess in Mannheim, in dem es um Delikte aus 2008 und 2011 geht: Denn in allen Fällen, in denen das maßgebliche Gesetz nach einer Tat geändert werde, müsse für das Urteil jeweils das mildeste Gesetz zugrundegelegt werden - in dem vorliegenden Fall also die Straffreiheit, die am 2. Juli gegolten habe.

Auch Richterin Ursula Charissé sprach gestern von einer möglichen "Strafbarkeitslücke", durch die die Vorwürfe nicht mehr verfolgbar wären. "Die Angeklagten wären dann aus rechtlichen Gründen freizusprechen", sagte sie, wollte aber erst beim nächsten Verhandlungstermin am 5. Oktober entscheiden. Dem Gesetzgeber warf sie dabei "intransparentes Verhalten" vor. Die Frage sei lediglich, ob hier nur "handwerklich ungeschickt" vorgegangen worden oder gar eine "Generalamnestie" geplant gewesen sei.

Hauptangeklagter im vorliegenden Fall ist Christoph Boehringer. Er soll im Jahr 2008 Kursverluste in Höhe von rund 660 000 Euro vermieden haben, indem er Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene verkaufte - und zwar bevor bekannt wurde, dass im Zulassungsverfahren eines Medikaments ein Proband gestorben war. Boehringer hatte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft entsprechende interne Informationen erhalten.

Zudem soll er zusammen mit seinem ebenfalls angeklagten Geschäftspartner Dirk W. im Jahr 2011 Aktien des Pharmaunternehmens Micromet gekauft haben - kurz bevor öffentlich gemacht wurde, dass es übernommen werden sollte. Daraufhin schnellte der Micromet-Aktienkurs in die Höhe, was den Angeklagten einen Gewinn in Höhe von knapp 6,2 Millionen Euro eingebracht haben soll. Und schließlich soll Boehringer noch einem Freund, dem ebenfalls angeklagten Horst G., Geld zur Verfügung gestellt haben, damit auch dieser mit Micromet-Aktien handeln konnte.

"Eigenständige Analysen"

Dabei sei allen bewusst gewesen, dass die Gewinne nur durch verbotenen Insiderhandel möglich gewesen seien, so die Staatsanwaltschaft. In einer Stellungnahme des Sprechers von Christoph Boehringer bezeichnet dieser die Vorwürfe jedoch als unbegründet: "Die Entscheidungen basieren auf eigenständigen Analysen und Bewertungen", heißt es darin. Die Anklage stütze sich auf "unzutreffende Annahmen und Mutmaßungen - nicht auf Beweise". Alle drei Angeklagten hätten sich korrekt verhalten.