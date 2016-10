Fast jede vierte Filiale macht dicht

Rhein-Neckar. Lange haben viele Menschen geglaubt, dass sich Banken nie verändern werden. Dass es die kleine Filiale um die Ecke immer geben wird. Damit scheint es vorbei zu sein. "Heute dreht sich die Welt viel schneller", sagt Stefan Kleiber (kleines Bild), Vorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord. "Wir haben versucht, alle Filialen so lange offen zu halten, wie es geht. Aber wir haben nun mal Standorte, die nicht mehr gut sind."

Am Abend auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz erklärt Kleiber, dass die Sparkasse die Zahl von 49 auf künftig 33 Filialen reduziert. Das Institut will sich auf große Standorte konzentrieren. Kleine Filialen, in die kaum noch Kunden kommen, sollen dichtmachen. "Wir wollen nicht einfach da sein, damit wir da sind." Es gibt eine Studie, wonach 88 Prozent der Kunden alltägliche Bankgeschäfte nur noch im Internet oder am Automaten erledigen.

Keinem der betroffenen 45 bis 50 Mitarbeiter (die Sparkasse Rhein Neckar Nord beschäftigt insgesamt rund 350) soll gekündigt werden. Für den Umbau schätzt Kleiber im nächsten Jahr Kosten von rund drei Millionen Euro. Die neue Organisation werde sich aber in den nächsten zwei bis drei Jahren rechnen, so der Vorstandschef. Kleiber stellt klar: "Wir werden uns nicht von der Fläche verabschieden."

Auch die Sparkasse Heidelberg zückt den Rotstift. Hier fallen zwölf von 68 Filialen weg. Gerade in den kleineren Ortschaften gebe es immer weniger Kundschaft, erklärt Vorstandsmitglied Rainer Arens. Gleichzeitig seien aber die Selbstbedienungsstellen in Einkaufsmärkten und an zentralen Plätzen oder Hauptstellen besser besucht.

Die Branche steht vor einem Berg von Problemen. Weil Geld wegen der Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank so billig ist wie nie, verdienen Banken kaum noch etwas, wenn sie es an Kunden verleihen. Die Digitalisierung erfordert riesige Investitionen. Mit Dienstleistern im Internet wie Paypal lauern neue Konkurrenten. Von großen Häusern wie der Deutschen Bank sind schon länger schlechte Nachrichten zu hören.

Fusion in der Pfalz

Auch im Großraum Ludwigshafen wird es nach und nach weniger Sparkassen geben. Die Sparkasse Vorderpfalz hatte schon im Mai angekündigt, dieses und nächstes Jahr zwölf von 61 Standorten dichtzumachen. "Angesichts (...) der voranschreitenden Digitalisierung und des veränderten Kundenverhaltens" sei eine Anpassung "zwingend notwendig", sagte der Vorstandsvorsitzende Rüdiger Linnebank damals. Die Sparkasse war 2013 durch die Fusion der Sparkassen Vorderpfalz, Rhein-Pfalz und Speyer entstanden.

Für Kleiber ist es derzeit keine Option, dass sich Rhein Neckar Nord mit einem anderen Haus zusammenschließt.