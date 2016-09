Blick auf die Zentrale von Südzucker in der Mannheimer Oststadt. Hier sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. © Rinderspacher

Mannheim. 1200 Seiten dick ist die Hauptakte im Fall Nestlé gegen Südzucker. Anlagen nicht mit eingerechnet. "Dieser Umfang flößt Respekt ein", sagt Holger Kircher, Vorsitzender Richter am Mannheimer Landgericht. "Es hat sich in den vergangenen Wochen durchaus Lesestoff für uns ergeben, während andere im Urlaub waren." Kircher spricht vom "komplexesten kartellrechtlichen Fall" dieses Jahres am Landgericht. Aus seiner Sicht könnte der Prozess vier oder fünf Jahre dauern. Oder gar zehn. "Es lauern etliche Teufel im Detail."

Nestlé verlangt von den drei Zuckerherstellern Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen mindestens 50,6 Millionen Euro Schadenersatz. Der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt will wegen eines Kartells zu viel für Zucker gezahlt haben. Wie viele andere Kunden aus der Industrie auch. Allein dem Mannheimer Landgericht liegen mehr als 20 Klagen vor. Die Fälle der Süßwarenhersteller Vivil (1,3 Millionen Euro), Katjes (37 Millionen Euro) und Goldeck (900 000 Euro) werden schon verhandelt. Entscheidungen sind noch nicht in Sicht. Die Klage von Nestlé ist die bislang höchste eines einzelnen Unternehmens.

Aktenordner stapeln sich

Zum Thema Kartellabsprachen: Zuckerhersteller im Prozesskarussell

In Saal 5 des Landgerichts sitzen sechs Vertreter von Nestlé insgesamt zehn Vertretern von Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen gegenüber. Auf den Tischen stapeln sich Aktenordner. Laptops sind aufgeklappt. Der Vorsitzende Richter erinnert an die Strafe von 280 Millionen Euro, die das Bundeskartellamt den drei Herstellern aufgebrummt hat. Sie sollen zwischen 1996 und 2009 Vertriebsgebiete unter sich aufgeteilt und damit Preiswettbewerb verhindert haben. Solche Absprachen sind verboten.

Kircher erklärt, beim Zuckermarkt handle es sich nicht um einen freien Markt, vielmehr um einen "engmaschigen, kontrollierten". Zudem gibt es nur wenige Anbieter. In einem "Oligopol" ist es oft so, dass der Marktführer (also Südzucker) den Preis vorgibt - und die anderen folgen. Wären die Preise ohne Kartell überhaupt anders ausgefallen? Ist es wirklich zu überhöhten Preisen für Kunden gekommen?

Daran scheiden sich die Geister. Die Anwälte von Nestlé meinen, es gibt zweifelsohne einen Anspruch auf Schadenersatz; nur die Höhe ist zu klären. Die Gegenseite sieht das anders. Südzucker ist davon überzeugt, dass den Kunden kein Schaden entstanden ist. "Wie soll sich diese Kammer nun helfen?", fragt Richter Kircher. Er hält es für das Beste, wenn sie einen ökonomischen Sachverständigen zurate zieht.

Verkündungstermin im November

Fast zwei Stunden lang referieren die Anwälte beider Seiten über Transportkosten, Anscheinsbeweise, Interventionspreise, Referenzpreise, Hauspreise, Exportpreise. Ständig tun sich Fragen auf. Welches Unternehmen hat wann an dem Kartell mitgewirkt? Wer hat wem verboten, in "fremden" Gebieten Zucker zu verkaufen?

Mehrmals bringt der Vorsitzende Richter Kircher eine gütliche Einigung ins Spiel (hier einigen sich die Parteien ohne Richterspruch). Er hebt hervor, dass die Zuckerhersteller nach wie vor Geschäftspartner von Nestlé sind. "Vielleicht lassen sich die Schlachten der Vergangenheit beseitigen", sagt Kircher. "Die Kammer freut sich immer, wenn Sie von Ihnen hört, dass Sie sich geeinigt haben." Derzeit scheinen die Chancen dafür aber gering zu sein.

Für den 8. November setzt das Gericht einen Verkündungstermin an. Dann soll klar sein, wie die nächsten Schritte in dem Prozess Nestlé gegen Südzucker sind. Schon zuvor am 21. Oktober werden weitere sechs Klagen verhandelt, darunter Rübezahl Schokoladen (Marke Gubor), Paulaner und Hengstenberg. Insgesamt geht es nach Angaben eines Gerichtssprechers um fast 15 Millionen Euro.