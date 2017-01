Schwetzingen. Seit 108 Jahren produziert die Firma Pfaudler in Schwetzingen Emaillebehälter und Rührwerke zuerst für Brauereien und dann für die chemische und die pharmazeutische Industrie. Jetzt soll der Standort verlagert werden. "Wir bauen eine neue Entwicklungs- und Forschungsabteilung und eine Produktion auf der grünen Wiese auf - im Umkreis von 15 Kilometern", bestätigt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Thomas Kehl, auf Anfrage dieser Zeitung. Er hofft, bis in vier oder sechs Wochen alle Verhandlungen zum Abschluss zu bringen und will dann auch erst den neuen Standort nennen. Die Mitarbeiter sollen auch über den Sachstand informiert werden.

Arbeitsplätze bleiben erhalten

Zusammen mit dem Betriebsrat und der IG Metall wurde im Sommer 2016 ein Standortsicherungsvertrag geschlossen, bei dem die Mitarbeiter ein nach Auftragslage sehr flexibles Zeitmanagement mit höherer Stundenzahl und eine Reduzierung des Weihnachtsgeldes eingegangen sind und dafür alle 204 Arbeitsplätze erhalten werden. Im Reigen der drei europäischen Produktionsstandorte von Pfaudler in Schottland, Italien und Deutschland, bekam so Schwetzingen erste Priorität für die Investitionen im zweistelligen Millionenbereich, die nun für eine moderne Fertigung ausgegeben werden. Am jetzigen Standort war dies durch die baulichen Gegebenheiten nicht möglich. Hier will die Stadt Flächen für den Wohnungsbau anbieten. jüg