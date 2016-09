Der mächtigste Gegner tritt an

Mannheim. Südzucker steht heute dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt gegenüber. Ab 10 Uhr wird vor dem Mannheimer Landgericht die Klage von Nestlé verhandelt. Es ist die bislang höchste, die ein einzelner Kunde im Zuckerstreit eingereicht hat. Wegen eines Kartells will der Schweizer Konzern, der für Marken wie "Nesquik", "Lion", "Smarties" oder "Wagner Pizza" bekannt ist, zu viel für Zucker gezahlt haben. Nestlé verlangt dieses Geld nun zurück. Es geht um 50 Millionen Euro Schadenersatz.

Ein Konzernsprecher von Nestlé will sich zum Auftakt in Mannheim nicht äußern - "es handelt sich um ein laufendes Verfahren". Südzucker streitet Ansprüche vehement ab und teilt mit, dass Kunden kein Schaden entstanden sei. Das Tagesgeschäft soll unter dem ganzen Ärger nicht leiden. "Unsere Kunden unterscheiden in aller Regel zwischen dieser juristischen Vergangenheitsbewältigung und dem laufenden operativen Geschäft", hatte Vorstandschef Wolfgang Heer auf der Hauptversammlung im Rosengarten gesagt.

In der Bilanz hinterlassen die juristischen Streitereien ihre Spuren. Insgesamt hat Südzucker - Stand Ende Mai - 154,5 Millionen Euro für "Prozesse und Risikovorsorge" zurückgelegt. Im Jahr davor waren es rund 123 Millionen Euro. Nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts liegen mehr als 20 Klagen von Kunden aus der Industrie vor.

Nestlé Nestlé hat nach eigenen Angaben weltweit rund 335 000 Mitarbeiter. Die Hauptverwaltung ist in Vevey (Kanton Waadt in der Schweiz). Produkte von Nestlé gibt es in 189 Ländern dieser Welt zu kaufen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Umsatz bei 89 Milliarden Schweizer Franken (derzeit rund 81 Milliarden Euro), das operative Ergebnis bei 13 Milliarden Schweizer Franken (zwölf Milliarden Euro). Anfang der 2000er Jahre übernahm Nestlé von Südzucker die Mehrheitsanteile am Eiscremehersteller Schöller.

Langwierige Prozesse

Schon verhandelt werden unter anderem die Schadenersatzforderungen von Vivil (Bonbons, 1,3 Millionen Euro) und Katjes (Lakritz, 37 Millionen Euro). Urteile stehen noch aus. Experten rechnen damit, dass die Streitereien Jahre dauern. Die Klagen richten sich in den meisten Fällen "gesamtschuldnerisch" gegen die drei Hersteller Südzucker aus Mannheim, Nordzucker aus Braunschweig und Pfeifer & Langen ("Diamant") aus Köln.

Hintergrund des Streits: 2014 hatte das Bundeskartellamt den Unternehmen eine Strafe von insgesamt 280 Millionen Euro aufgebrummt. Sie sollen über mehrere Jahre Verkaufsgebiete und Preise abgesprochen haben. Auf Südzucker entfiel mit 195,5 Millionen Euro die höchste Summe. Das Unternehmen hatte hervorgehoben, das Geld gezahlt zu haben, um "Rechts- und Planungssicherheit zu erlangen".

Kleiner "Restwettbewerb"

Die Materie, mit der sich das Landgericht beschäftigen muss, ist hochkomplex. Vieles auf dem europäischen Zuckermarkt ist reguliert. Es gibt einen kleinen "Restwettbewerb", der vom Kartell betroffen gewesen sein soll. Und hier sieht es so aus, dass es mit Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen nur drei große Anbieter gibt. In einem "Oligopol" ist es generell so, dass ein Marktführer (in dem konkreten Fall Südzucker) die Preise vorgibt und die anderen folgen. Ähnlich ist es in Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel und auf dem Tankstellenmarkt. Wären die Preise ohne illegale Absprachen also überhaupt anders ausgefallen? Dieser kniffligen Frage werden sich wohl Gutachten annehmen, die über mehrere hundert Seiten dick sein dürften.