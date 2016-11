Der lange Weg zur Lehrstelle

Rwat Darwis aus Syrien arbeitet in der Düsenmontage bei Aurora Konrad G. Schulz in Mudau, die Sicherheitshinweise wurden um arabische Erklärungen ergänzt.

Mannheim. "Die Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung ist kein Selbstläufer und es wird länger dauern, als zu Beginn der Flüchtlingswelle erhofft." Das ist das Fazit von Präsidentin Irmgard Abt nach einem Jahr Flüchtlingsinitiative der IHK Rhein-Neckar. Die IHK in Mannheim hat sich bei dem bundesweiten Aktionsprogramm der Industrie- und Handelskammern vor allem für die Eingliederung von Flüchtlingen in den regionalen Ausbildungsmarkt engagiert.

Mangelnde Sprachkenntnisse

Dafür wurden auch zwei "Kümmerer" eingestellt, die ausschließlich für die Betreuung und Vermittlung von Flüchtlingen zuständig sind. 20 der in diesem Jahr vermittelten Azubis wurden eng von den IHK-Kümmerern betreut. Dass generell nicht mehr Flüchtlinge einen Lehrvertrag haben, obwohl viele Stellen noch unbesetzt sind, hat viele Gründe. Als große Hindernisse hätten sich mangelnde Sprachkenntnisse, aber auch Schwächen in Mathematik herausgestellt, erklärt Abt. Dazu kommen die bürokratischen Hürden für die Unternehmen, etwa zu Fragen des Aufenthaltsrechts oder der Arbeitserlaubnis. Für deutlich mehr Rechtssicherheit habe Abt zufolge die Reform des Integrationsgesetztes gesorgt. Die Flüchtlinge hätten jetzt die Perspektive, nach der Ausbildung mindestens zwei Jahre im Land bleiben zu dürfen.

58 Flüchtlinge starten Aktuell sind im gesamten IHK-Bezirk 84 Menschen mit Fluchthintergrund in einer dualen Ausbildung. 58 von ihnen haben im Oktober mit ihrer Ausbildung begonnen. Die Branchen und Lehrberufe sind bunt gemischt, vom Fahrradmonteur über den Maurer oder Beikoch bis zum Maschinen- und Anlagenführer oder technischen Produktdesigner. Die vermittelten Azubis kommen aus Afghanistan, Syrien, Iran, Eritrea, Gambia und Somalia. Nach Angaben der IHK Rhein-Neckar leben aktuell 12 000 Menschen mit Fluchthintergrund in der Region.

Doch gilt es erst einmal, den Flüchtlingen zu erklären, was Ausbildung bedeutet. "Mit dem Begriff der dualen Ausbildung können die Menschen in Nordafrika oder dem Nahen Osten nichts anfangen", sagt Harald Töltl, IHK-Geschäftsführer für Berufsbildung. Viele hätten entweder gearbeitet oder studiert, die Anerkennung der mitgebrachten Qualifikationen sei aber wegen der unterschiedlichen Niveaus ganz schwierig.

"Die Menschen, die zu uns kommen, haben sehr unterschiedliche Profile", sagt Bildungsberater Dirk Axtmann, einer der Kümmerer bei der IHK. Wie qualifiziert sie sind und für welche Berufe sie sich eignen könnten, lasse sich nur im persönlichen Gespräch ermitteln. Jeder seiner Schützlinge sei als Einzelfall zu betrachten. Bei der Einschätzung kommt Axtmann zugute, dass er mehrere Jahre in arabischen Ländern gelebt hat und auch arabisch spricht. Steht das Profil, schaut Axtmann, welcher Beruf und welches Unternehmen für eine Lehrstelle passen könnten. In der Regel führe der Weg in die Ausbildung nur über ein Praktikum oder eine Einstiegsqualifikation, also ein spezielles Praktikum von sechs bis zwölf Monaten mit begleitendem Sprachkurs. Das helfe beiden Seiten, sich kennenzulernen. Prinzipiell seien die Firmen sehr offen - und pragmatisch: "Sie sehen es als Chance, ihren Fachkräftemangel zu beheben." Mit der Vermittlung der Lehrstelle ist Axtmanns Arbeit nicht zu Ende.

Betreuung auch in der Ausbildung

Die Flüchtlinge bräuchten auch während der Ausbildungszeit Unterstützung, etwa beim Umgang mit den Kollegen. Als schwierig erweise sich zudem das Ausfüllen des "Ausbildungsberichtshefts", nicht nur wegen der fremden Begriffe, sondern auch wegen der kompliziert erscheinenden Aufgaben, erklärt Axtmann. Die Flüchtlinge hätten ja keine Erfahrungen mit unserer äußert komplexen Arbeitswelt, hier zeigten sich die kulturellen Unterschiede.

Bei den vermittelten Azubis mit Flucht-Hintergrund sind übrigens nur zwei dabei, die 2015 mit der großen Flüchtlingswelle ankamen. Der Großteil lebt schon mehrere Jahre in Deutschland. Das zeige, dass es in der Regel mehrere Jahre dauere, bis ein Flüchtling überhaupt bereit für die deutsche Arbeitswelt sei, so IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. Er warnt vor überzogenen Erwartungen. "Die Flüchtlinge können den Fachkräftemangel in unserer Region nicht ansatzweise abdecken, sie können nur einen kleinen Teil zur Lösung des Problems beitragen."