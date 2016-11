Computer statt Personaler

Berlin/Walldorf. Der Walldorfer Software-Konzern SAP will verstärkt auf das Trendthema künstliche Intelligenz setzen und neue Anwendungen in diesem Bereich entwickeln. Das sagte Vorstandschef Bill McDermott (Bild) in einem Interview mit dem "Handelsblatt". "Wir wollen der führende Anbieter von maschinellem Lernen im Firmenkundengeschäft werden, ohne Wenn und Aber", erklärte McDermott, der seit 2010 an der Spitze des Unternehmens steht.

So arbeite das Unternehmen beispielsweise an einer Anwendung, die im Personalwesen zum Einsatz kommen könnte: Dabei soll ein Computer künftig helfen, Stellen vorurteilsfrei zu besetzen, zum Beispiel in Hinblick auf das Geschlecht der Kandidaten. "Computer haben keine Vorurteile, sie nutzen einfach einen Algorithmus, der das Anforderungsprofil mit den Bewerbern abgleicht", sagte McDermott. Insgesamt beschäftigten sich derzeit rund 100 Entwickler im Konzern mit dem Thema maschinelles Lernen.

Dass die zunehmende Digitalisierung dazu führt, dass immer mehr Menschen aus ihren Jobs gedrängt würden, weil diese künftig von Maschinen und Computern erledigt werden, glaubt der 55-Jährige nach eigenen Angaben nicht. "Auch wenn neue Technologien Aufgaben automatisieren, bleiben immer noch genügend Jobs übrig, die der Mensch besser beherrscht als Maschinen." Dafür brauche es aber ein starkes Engagement für Aus- und Weiterbildung, auch von Seiten der Firmen.

Er selbst denke trotz seines schweren Unfalls vor einem Jahr nicht ans Aufhören. Solange ihm der SAP-Aufsichtsrat es zutraue, stehe er als Vorstandschef weiter zur Verfügung. McDermott war 2015 gestürzt und hatte sein linkes Auge verloren. tat (BILD: dpa)