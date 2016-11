City Airport enger an der Leine

Mannheim. Rund acht Jahre nach dem Unfall, bei dem ein Flugzeug über die Landebahn des Mannheimer City Airports hinausgeschossen war, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe "besondere Regelungen" für An- und Abflüge an dem Flughafen erlassen. Der Verkehrslandeplatz sei "aus flugbetrieblicher Sicht als schwierig zu bewerten", heißt es in einer Verfügung der Behörde, die dieser Zeitung vorliegt. Ab sofort gelten daher eine Reihe von zusätzlichen Sicherheitsvorschriften. Zum Beispiel müssen Piloten, die Mannheim anfliegen wollen, drei An- und Abflüge unter Aufsicht eines zertifizierten Prüfers absolvieren. Vorgeschrieben ist zudem jetzt eine Mindestsichtweite von 1800, statt bislang 1500 Metern. Und schließlich wird jeder Pilot angehalten, eine am City Airport installierte optische Landehilfe zu nutzen und dies per Funkspruch jedes Mal zu dokumentieren.

Mit diesen Maßnahmen erweitert das Regierungspräsidium die bestehende Verfügung von 2003. Ziel sei es, "die Sicherheit zu erhöhen", sagte ein Sprecher der Behörde gestern. Hintergrund sei der Unfall aus dem Jahr 2008, bei dem eine mit 24 Passagieren besetzte Turboprop-Maschine über die Landebahn hinausgerast und gegen einen Lärmschutzwall geprallt war. Aufbauend auf dem anschließenden Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) habe man selbst ein Gutachten beim Institut für Luftfahrt und Logistik der TU Dresden in Auftrag gegeben, so der Sprecher des Regierungspräsidiums. Dessen Ergebnisse würden nun umgesetzt.

Problem lange bekannt

Der City Airport Mannheim Der City Airport Mannheim ist der einzige Flughafen in der Metropolregion Rhein-Neckar, der regelmäßige Linienflüge anbietet. Seit März 2014 fliegt die eigens dafür gegründete Rhein-Neckar Air (RNA) mehrmals pro Woche nach Berlin, später kamen noch Hamburg und Sylt hinzu. Zweites Standbein ist der Geschäftsreiseverkehr, zahlreiche firmeneigene Flugzeuge sind in Mannheim stationiert. Eigentümer ist die Stadt Mannheim mit 60 Prozent der Anteile, 25 Prozent besitzt das Land Baden-Württemberg, der Rest verteilt sich auf Heidelberg und Ludwigshafen. Derzeit wird ein Zusammenschluss der Flughäfen in Mannheim, Speyer und Worms ausgelotet.

Reinhard Becker (Bild), Geschäftsführer der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH, die den City Airport betreibt, bezeichnete dieses Prozedere gestern als "legitim". Auf der anderen Seite sei man überzeugt, dass die bereits getroffenen Maßnahmen zur Risikoabwehr ausgereicht hätten. Weitere Einschränkungen oder gar eine Schließung des City Airports befürchtet er nicht. Im Gegenteil: "Das Gutachten zeigt, dass die Risiken tolerabel sind", sagte Dirk Eggert, Leiter der Flugsicherung in Mannheim und Geschäftsführer der Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA).

Das Hauptproblem des City Airports ist seit langem bekannt: Aufgrund der eingeengten Lage fehlt eine von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO empfohlene größere Auslaufzone am Ende der Landebahn. Die Pilotenvereinigung Cockpit kritisiert das regelmäßig in seinem jährlichen "Flughafen-Check", bei dem Mannheim auch 2016 auf dem letzten Platz landete. Die jetzt vom Regierungspräsidium Karlsruhe erlassene Verfügung lobte Cockpit-Sprecher Markus Wahl daher grundsätzlich. Es zeige, dass "das Problem erkannt ist".

Die Auflagen seien allerdings kaum mehr als Hilfsmaßnahmen, kritisierte Wahl: "Warum löst man das Problem nicht?", fragte er. Eine größere Auslaufzone sei schließlich wichtig für den Fall, dass ein Flugzeug unkontrolliert über die Landebahn hinausschieße. Alternativ könne auch ein sogenanntes Auffangbett aus Weichbeton helfen, in dem die Flugzeugreifen im Fall der Fälle einsinken und dadurch stark abgebremst würden. Dieses haben sich auch die Verantwortlichen des City Airports schon angesehen, scheuen bislang aber die hohen Kosten.

Im Tagesgeschäft würden sich die Auflagen des Regierungspräsidiums übrigens nur wenig auswirken, betonten Becker und Eggert. Die meisten Piloten würden Mannheim regelmäßig anfliegen und wären mit dem Flughafen gut vertraut. Das gelte auch für den Flugbetrieb der RNA, der nicht eingeschränkt werde, so Eggert. Fremde Piloten, die Mannheim zum Beispiel witterungsbedingt spontan ansteuern wollten, müsse man nun aber abweisen. Dies komme im Schnitt "zwischen zwei und zehn Mal pro Woche" vor. Diese Flugzeuge müssten jetzt etwa nach Karlsruhe ausweichen.