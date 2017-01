Caterpillar hakt Kurzarbeit in Mannheim ab

Mannheim. Entgegen der schwachen Zahlen des Gesamtkonzerns hat sich der Mannheimer Caterpillar-Standort, der zur Sparte Energy Solutions gehört, im vergangenen Jahr behaupten können: "Die Auftragseingänge im Neuanlagengeschäft lagen in 2016 über den Planzahlen", sagte Peter Körner, Geschäftsführer Caterpillar Energy Solutions, gestern. "Dies lag insbesondere an einem starken Auftragseingang in den letzten Monaten des zurückliegenden Jahres."

Angesichts der bereits vorhandenen Auftragseingänge sei man auch positiv in das neue Jahr gestartet. "Wir gehen aktuell davon aus, in diesem Jahr keine Kurzarbeit beantragen zu müssen", sagte er. Gleichwohl bleibe die Lage aufgrund eines insgesamt schwachen Marktumfeldes weiterhin volatil.

Am Standort Mannheim beschäftigt Caterpillar etwa 1000 Mitarbeiter. Auch unter der Traditionsmarke MWM werden hier Anlagen gebaut, die aus Erd-, Gruben- oder Biogas Strom, Wärme oder Kälte erzeugen. Allerdings liefen die Geschäfte zuletzt nicht rund: Im Januar 2015 hatte Caterpillar daher Kurzarbeit vor allem für die Produktion angemeldet und diese zur Urlaubszeit im Juni 2016 unterbrochen.

"Vieles ins Rollen gebracht"

Auch Betriebsratschef Michael Klatt sorgt sich derzeit nicht um den Standort Mannheim: "Im vergangenen Jahr haben wir viele Dinge ins Rollen gebracht und das wirkt sich jetzt im Auftragseingang aus", sagte er dieser Zeitung. "Ich gehe davon aus, dass wir im laufenden Jahr nicht mehr über Kurzarbeit reden müssen". Auch die Probleme des Gesamtkonzerns im Baumaschinengeschäft wirkten sich auf Mannheim kaum aus, weil man in einem ganz anderen Bereich tätig sei. Gleichwohl blieben die konzernweit eingeleiteten Sparmaßnahmen nicht folgenlos. So seien in den vergangenen Monaten "frei werdende Stellen in Mannheim oft nicht ein zu eins ersetzt worden".

Caterpillar hatte das Mannheimer Werk erst 2011 von einem Finanzinvestor übernommen. Unter dem Namen Mechanische Werkstätte Mannheim (MWM) war es vor mehr als 140 Jahren von Carl Benz gegründet worden. Es gehört damit zu den ältesten Unternehmen der Stadt.

Unter Regie der Amerikaner entwickelte sich der Mannheimer Standort zunächst überaus positiv weiter, ehe 2014 Probleme einsetzten. Der Caterpillar-Konzern, der hauptsächlich im Baumaschinengeschäft tätig ist, steckt derzeit in einer schwierigen Phase: Im abgelaufenen Jahr sank der Gesamtumsatz um 18 Prozent auf 38,5 Milliarden Dollar (rund 35,8 Milliarden Euro). Und auch für 2017 erwartet Caterpillar-Chef Jim Umpleby bestenfalls ein kleines Umsatzplus auf zwischen 36 und 39 Milliarden US-Dollar.