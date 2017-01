„Brauchen neuen Führungsstil“

Arbeiten im Café? Technisch ist das längst möglich. In der Firma müssen aber oft erst Regeln dafür gefunden werden. © dpa

Mannheim. Keine starren Bürozeiten, weniger Anwesenheitspflicht, mehr teamübergreifende Projekte: Flexibles Arbeiten wird für immer mehr Firmen zum Top-Thema im Personalbereich. Das belegt gerade wieder eine aktuelle Studie des Ludwigshafener Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) im Auftrag des Personaldienstleisters Hays.

Das IBE hat vor allem Geschäftsführer, Personaler und Führungskräfte in rund 600 Firmen dazu befragt, was für sie derzeit die wichtigsten Handlungsfelder im Personalbereich sind. Auf Platz eins: Die Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen. Bei der Vorgängerumfrage im vergangenen Jahr habe das Thema hingegen noch auf Platz fünf gelegen, hinter anderen Handlungsfeldern wie der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur oder der Mitarbeiterbindung, heißt es.

Triebfeder digitaler Wandel

Ministerin will mehr Männer in Teilzeit Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) will eine größere Verbreitung von Teilzeitarbeit bei Männern erreichen. "Ich sehe den Anspruch auf befristete Teilzeit auch als Beitrag dafür, Männer zur Teilzeit zu ermutigen oder wenigstens zur Reduktion der Arbeitszeit", sagte Nahles gestern in Berlin bei einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung. Nahles hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem Beschäftigte zeitlich befristet in Teilzeit arbeiten können - und danach wieder zu ihrer vollen Arbeitszeit zurückkehren dürfen. Das Recht soll in Betrieben ab 15 Beschäftigten greifen, ab sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses und auf Antrag drei Monate vorher. Frauen könnten laut Nahles oft mehr arbeiten, wenn die Männer etwas weniger arbeiten und mehr Familienpflichten übernehmen. Viele Männer wollten das auch. Ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten würde umgekehrt gern länger arbeiten, meist Frauen. "Wenn Männer nicht mehr fürchten müssen, aus der Teilzeit nicht wieder herauszukommen, wäre damit auch eine hohe Hürde abgebaut." Die Arbeitgeber hatten die Gesetzespläne heftig als Eingriff in ihre Rechte kritisiert. DGB-Chef Reiner Hoffmann lobte sie im Grundsatz und zeigte sich zuversichtlich, dass das Gesetz nach heftigen parlamentarischen Debatten kommen werde. dpa [mehr...]

"Flexible Arbeitsstrukturen bedeuten aber nicht nur flexiblere Arbeitszeiten oder Homeoffice. Das geht weit darüber hinaus", sagt Jutta Rump, Geschäftsführerin des IBE, das zur Fachhochschule in Ludwigshafen gehört. Dazu zählten unter anderem auch neue Formen der Zusammenarbeit in Betrieben, zum Beispiel in abteilungsübergreifenden Projekten und Netzwerken.

Triebfeder sei der digitale Wandel, der solche Modelle immer einfacher mache. "Über digitale Plattformen zum Beispiel können Mitarbeiter gemeinsam an Projekten arbeiten, auch wenn sie an unterschiedlichen Orten sind", erklärt Rump.

Allerdings stelle das Thema die Betriebe auch vor neue Herausforderungen. So gaben 61 Prozent der Befragten in der Studie an, dass sie es schwierig finden, die Beschäftigten auf die Veränderungen in der Arbeitswelt vorzubereiten. "Menschen sind veränderungsbereit, sie wollen aber verstehen, warum eine Veränderung Sinn macht. Deshalb ist es ganz wichtig, die Mitarbeiter bei solchen Prozessen mitzunehmen und sie schon bei der Planung einzubinden", sagt Rump.

Präsenzkultur bröckelt

Würden zu viele Veränderungen in kurzer Zeit umgesetzt, fühlten sich die Mitarbeiter zudem schnell überrollt. "Auch da kann es helfen, die Beschäftigten stärker zu beteiligen. Die Strukturen in den Unternehmen müssen deshalb demokratischer werden", glaubt die Wissenschaftlerin aus Ludwigshafen.

Flexiblere Arbeitsmodelle stellten zudem nicht nur Belegschaften vor neue Herausforderungen, sondern teilweise auch die Vorgesetzten. Auch das spiegelt sich in der Umfrage wider. Mehr als jeder zweite Befragte sieht es demnach als wichtige Aufgabe an, die Führungskultur im Betrieb entsprechend anzupassen. Rump zufolge basieren traditionelle Führungskonzepte nämlich in der Regel stark auf der Präsenzkultur in den Betrieben, also darauf, dass die Mitarbeiter zu festgelegten Zeiten in der Firma sind - und damit auch mehr oder weniger direkt im Blick der Führungskräfte.

Das löse sich aber zunehmend auf, wenn Mitarbeiter Arbeitszeit und -ort freier gestalten können. "Dafür brauchen wir einen neuen Führungsstil, der stark mit einer Kultur des Vertrauens verbunden sein muss. Ich kann als Chef dann nicht mehr kontrollieren, wie eine Aufgabe erledigt wird, sondern nur noch, ob das Ergebnis stimmt. Dazu muss ich im Vorfeld wiederum sehr klare Ziele formulieren", erklärt Rump.

Macht und Hierarchie

Für Führungskräfte, die vor allem daran interessiert seien, dass das Team am Ende ein gutes Ergebnis erreiche, sei das in der Regel kein Problem. "Wenn sich Vorgesetzte aber stark über Macht und Hierarchie definieren, kann das für sie schnell zur Bedrohung werden."