Boehringers Anwälte scheitern

Mannheim. Die drei Angeklagten, die sich derzeit vor dem Mannheimer Landgericht wegen angeblichem Insiderhandel mit Aktien verantworten müssen, können nicht mehr auf einen Freispruch wegen einer möglichen Gesetzeslücke hoffen. Eine entsprechende Forderung der Verteidiger wies die zuständige Richterin Ursula Charissé gestern in einer "vorläufigen Bewertung" des Falles zurück.

BGH dürfte entscheiden

Anders als die Rechtsanwälte der Angeklagten sehe sie "keine Strafbarkeitslücke" in der deutschen Gesetzgebung, sagte sie. Mit dieser Auffassung könnte die Richterin Rechtsgeschichte schreiben: Denn hätte sie den Verteidigern Recht gegeben, hätten hunderte mutmaßliche Wirtschaftsverbrecher in Deutschland, denen Insiderhandel oder Marktmanipulation vorgeworfen wird, Strafffreiheit fordern können. Der Fall dürfte allerdings durch alle Instanzen gehen und letztlich vor dem Bundesgerichtshof (BGH) landen. "Wir bleiben selbstverständlich bei unserer Überzeugung, die durch Gutachten renommierter Experten untermauert wird, dass die Angeklagten bereits aus Rechtsgründen zwingend freizusprechen sind", kündigte ein Sprecher der Angeklagten bereits gestern Widerstand gegen Charissés Einschätzung an.

Beschuldigt wird unter anderem Christoph Boehringer, Anteilseigner des gleichnamigen Pharmakonzerns. Als Mitglied des Gesellschafterausschusses soll er sein Insiderwissen für Aktiengeschäfte genutzt und es auch an Bekannte weitergegeben haben, die in Mannheim ebenfalls vor Gericht stehen. Auf diese Weise sollen sich die Angeklagten Millionen ergaunert haben.

Doch um den angeblichen Insiderhandel geht es in dem seit Ende September laufenden Prozess derzeit nur vordergründig. Überschattet werden die Vorwürfe von der Frage, ob ein vermeintlicher Fehler in der deutschen Gesetzgebung dafür sorgen könnte, dass die Gerichte bereits begangene Delikte wie den Insiderhandel nicht weiter verfolgen können, sondern stattdessen eine Art Generalamnestie aussprechen müssen. Boehringers Anwälte sind jedenfalls dieser Meinung und hatten schon am ersten Prozesstag angeführt, dass es in Deutschland am 2. Juli 2016 kein gültiges Gesetz zur Strafbarkeit von Insiderhandel gegeben habe. Grund seien verspätete Anpassungen deutscher Gesetzte an das EU-Recht gewesen. Richter müssten in ihren Urteilen aber das mildeste Gesetz anwenden, dass zwischen der Tat und dem Urteilsspruch gegolten habe, so die Anwälte. Und das sei wegen des fehlenden Gesetzes am 2. Juli die Straffreiheit.

Dieser Argumentation folgte Richterin Charissé gestern nicht: Auch ohne die Geltung der entsprechenden EU-Verordnungen seien in Deutschland am fraglichen 2. Juli die Strafen für Insiderhandel "hinreichend geregelt" gewesen. Eine Lücke hinsichtlich der Ahndung sei deswegen nicht entstanden. Rückendeckung erhielt sie mit dieser Auffassung von der zuständigen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) in Bonn: Aufgrund eines "Bestandsschutzes" hätten auch am 2. Juli 2016 wirksame Straf- und Bußgeldvorschriften gegolten, teilte die Behörde mit.

"Große Belastung"

Charissé betonte allerdings, dass sie mit ihrer Einschätzung Neuland betrete und nur für das in Mannheim laufende Verfahren urteilen könne. Dieses werde nun trotz der geforderten Freisprüche fortgesetzt. Boehringer nahm dabei erstmals selbst zu den Vorwürfen Stellung: Der Prozess stelle für ihn "eine große Belastung" dar, sagte er. Gleichwohl sei er sicher, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn ausräumen zu können. Als ausgebildeter Aktienanalyst und begeisterter Börsianer habe er die fraglichen Investitionsentscheidungen ordnungsgemäß und professionell selbst getroffen und sich damit völlig korrekt verhalten.