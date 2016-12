Billiger als Bahn, schneller als Fernbus

Der erste Locomore-Zug startete gestern um 6:21 Uhr in Stuttgart, fahrplanmäßige Ankunft am Hauptbahnhof Berlin war um 13:06 Uhr.

Mannheim. Konkurrenz ist im deutschen Schienen-Fernverkehr kaum vorhanden. Mit dem HKX zwischen Hamburg und Köln verkehrt bislang nur ein einziger Wettbewerber zur Deutschen Bahn (DB). Andere Versuche rechneten sich nicht und wurden meist schnell wieder eingestellt. Am Mittwoch aber wagte sich ein neuer Anbieter aufs Gleis: Nach erfolgreichem Crowdfunding - also einer Schwarmfinanzierung von Privatpersonen via Internet - startete Locomore die tägliche Verbindung Stuttgart-Berlin (über Heidelberg). Wenn es gut läuft, soll schon im Mai 2017 eine zweite Fahrt pro Tag hinzukommen. Erste Eindrücke von unserem Redakteur Matthias Kros.

Tickets

Eine Fahrt im Locomore-Zug von Heidelberg nach Berlin kostet zwischen 20 und 65 Euro - je nach Auslastung des Zuges und Zeitpunkt der Buchung. Gekauft werden können die Tickets online, per Telefon oder direkt im Zug. "Im Zug ist aber immer der höchste Preis innerhalb der Spanne fällig", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Derek Ladewig. Ziel sei es, immer unterhalb des Bahncard-50-Preises der Deutschen Bahn zu liegen. Dieser beträgt derzeit 68 Euro (regulär 136 Euro). Wer Glück hat und einen DB-Sparpreis erwischt, kommt aber schon für 29 Euro nach Berlin. Noch günstiger geht es mit dem Fernbus, bei Marktführer Flixbus gehen die Ticketpreise für Heidelberg-Berlin-Verbindungen ab 19 Euro los, jetzt vor Weihnachten kosten einzelne Verbindungen aber auch über 50 Euro.

Reisezeit

Was die Pünktlichkeit angeht, will Ladewig keine Prognose wagen. Das hänge von zu vielen Faktoren ab, die man teilweise nicht beeinflussen könne. Bei der Premierenfahrt am Mittwoch fuhr der Locomore-Zug jedenfalls in Heidelberg mit fast 30 Minuten Verspätung ab: "Interne Abstimmungsprobleme" hätten dazu geführt, räumte Ladewig ein. Bis zum Halt in Frankfurt-Süd hatte der Zug die Verspätung aber wieder aufgeholt. Läuft alles nach Fahrplan, ist Locomore recht schnell. Die Fahrt von Heidelberg nach Berlin dauert 5:48 Stunden und damit nur unwesentlich länger als mit der DB, die in der Regel 5:15 Stunden unterwegs ist. Deutlich langsamer ist der Fernbus, Flixbus braucht im günstigsten Fall gut 8 Stunden.

Züge

Trotz Runderneuerung können die Locomore-Züge ihr Alter nicht verbergen. Schließlich handelt es sich um ausgemusterte IC-Züge der DB aus den 1970er Jahren. Während der Fahrt kann es ganz schön rattern, zudem müssen die Türen zwischen den Wagen per Hand betätigt werden, um die Außentüren zu öffnen muss man sogar kräftig an einer Kurbel drehen. Mit Gepäck in der Hand ist das nicht einfach.

Ausstattung

Von innen sind die Züge komplett modernisiert, in den Großraumabteilen sind die Sitze sogar mit edlem Leder bezogen. Insgesamt sind die Wagen angenehm hell ausgeleuchtet, die Fenster sind neu und eine an den Wänden aufgeklebte Holz-Optik sorgt für eine gewisse Behaglichkeit. Alles wirkt retro, aber nicht veraltet.

Komfort

Es dominieren die klassischen Sechser-Abteile. Neu bei Locomore ist, dass viele von ihnen bestimmten Themen zugeordnet sind und so den Kontakt zwischen Gleichgesinnten fördern sollen. Dazu werden an den Abteil-Außentüren konkrete Gesprächsvorschläge gemacht wie "Fußball", aber auch Aktionen wie "Weihnachtsbasteln" oder "Gesellschaftsspiele". Entsprechende Vorlieben lassen sich schon bei der Reservierung angeben. Bei der gestrigen Premierenfahrt waren aber keine angeregten Diskussionen erkennbar. "Die Nachfrage ist noch verhalten, wir werden sehen, ob sich das bewährt", so Ladewig. Besser angenommen wird offenbar der Familienbereich mit viel freiem Platz am Boden zum Spielen. Hier gibt es sogar reichlich Spielzeug, gleich mehrere Kinder machten sich daran, eine Holzeisenbahn aufzubauen.

Service

Bei der Premierenfahrt mit vielen Ehrengästen an Bord gab es keinen Grund zu meckern. Immer wieder erschienen Locomore-Servicemitarbeiter und nahmen Bestellungen auf. Bedient wird am Platz, einen Speisewagen gibt es nicht. Die Preise sind moderat: Ein Kaffee kostet beispielsweise 1,80 Euro, eine Apfelsaftschorle (0,33 Liter) zwei Euro. Für ein Schinken- oder Käse-Sandwich sind fünf Euro fällig. Das WLAN an Bord ist kostenlos und funktionierte bei der Premierenfahrt problemlos - ohne umständliche Passwort-Abfrage. Fahrräder dürfen mitgenommen werden.

Fazit

Wer mit Locomore fährt, muss zwar beim Komfort einige Abstriche gegenüber dem ICE der Deutschen Bahn machen, kommt aber recht flott nach Berlin. Der neue Anbieter dürfte es dennoch recht schwer haben, weil oft der Preis ausschlaggebend ist - hier fahren derzeit aber die Fernbussen vorneweg.