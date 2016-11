Betriebsrat landet Punktsieg gegen GE

Betriebsrat und IG Metall haben sich in Mannheim mit GE, einem der mächtigsten Konzerne der Welt, angelegt.

Mannheim. Im Streit um den Stellenabbau bei GE in Mannheim können die Arbeitnehmervertreter einen Erfolg für sich verbuchen. Die gestern tagende Einigungsstelle habe ergeben, dass sich die Arbeitnehmerseite mit der Geschäftsführung am Dienstag noch einmal zusammensetzen wolle, sagte ein Unternehmenssprecher. Dies werde - wie vom Betriebsrat gefordert - im Gesamtwirtschaftsausschuss von GE geschehen, der sich aus Vertretern beider Seiten zusammensetzt.

Zudem soll am 14. November gemeinsam mit Vertretern der Agentur für Arbeit noch einmal über Alternativen zu dem Jobabbau gesprochen werden. Es gebe beispielsweise einen Investor, der Interesse an den vom Stellenabbau bedrohten GE-Bereichen in Deutschland angemeldet habe, sagte Betriebsratschefin Elisabeth Möller. "Hier könnte die Geschäftsführung noch etwas aktiver sein," forderte sie.

Der US-Konzern will im Rahmen der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts in Deutschland rund 1700 Jobs abbauen, davon über 1000 in Mannheim. Die fälligen Beratungen darüber im Gesamtwirtschaftsausschuss hatte die Geschäftsführung Ende September überraschend einseitig für beendet erklärt.

Der Betriebsrat war deswegen vor das Arbeitsgericht Mannheim gezogen. Er ist der Ansicht, dass ihm noch weitere Informationen über den Stellenabbau zustehen. Bei einer ersten Verhandlung vor dem Arbeitsgericht hatten sich dann Mitte Oktober die Kontrahenten auf die Einrichtung der Einigungsstelle verständigt, die gestern unter dem Vorsitz des früheren Arbeitsrichters Lothar Jordan bis in den späten Nachmittag hinein getagt hatte.

In einer ersten Reaktion bezeichnete der GE-Sprecher die bevorstehende Wiederaufnahme der Gespräche als "nicht verkehrt". Er wolle die Entscheidung aber nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen: "Das heißt nicht, dass es in dem Prozess an Transparenz gefehlt hat". Auch Betriebsratschefin Möller zeigte sich zufrieden: Man habe erreicht, was man gefordert habe und sei nun zuversichtlich, alle benötigten Informationen innerhalb von einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses erhalten zu können.

Ein offizielles Ende der Gespräche im Gesamtwirtschaftsausschuss ist von großer Bedeutung für das weitere Prozedere, da nach geltender Rechtslage vorher keine Verhandlungen über einen Sozialplan mit Interessenausgleich aufgenommen werden können. GE will bis Ende November diese Verhandlungen aber bereits abgeschlossen haben. An diesem Fahrplan halte man - vorbehaltlich der Gespräche im Wirtschaftsausschuss am Dienstag - fest, sagte der Sprecher.