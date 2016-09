Betreuung im Notfall auch nachts

Mannheim. Dorothea Frey (Bild) kann sich noch gut erinnern an die Zeit, als Firmenchefs für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf höchstens ein müdes Lächeln übrig hatten. "Da hieß es dann: 'Das ist ja schön und gut, aber Geld geben wir dafür sicher nicht aus", erzählt die Geschäftsführerin der Familiengenossenschaft mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße.

Als der Dienstleister für Kinderbetreuung vor zehn Jahren gegründet wurde, hatte sich der Wind allerdings schon langsam gedreht: "Den Unternehmen ist damals immer stärker bewusst geworden, dass sie auf die Arbeitskraft der vielen Mütter nicht verzichten können, die wegen der Betreuung ihrer Kinder jahrelang im Beruf ausfielen", erinnert sich Frey. Auch von politischer Seite sei das Thema damals stark unterstützt worden und war in der Öffentlichkeit sehr präsent. "Das war eine richtige Aufbruchstimmung, die hat uns sehr geholfen." Sechs Firmen aus der Region und 13 Tagesmütter riefen die Familiengenossenschaft 2006 unter dem Dach der Metropolregion ins Leben, in einem bis dahin einmaligen Modell: Die Tagesmütter kaufen sich mit einer kleinen Einlage in die Genossenschaft ein, die Firmen zahlen ebenfalls einen Grundbeitrag. Auf dieser Basis vermittelt die Genossenschaft die Tagesmütter dann an Beschäftigte der Mitgliedsunternehmen, die Betreuung für ihre Kinder brauchen. Die Kosten dafür teilen sich Mitarbeiter und Firma, zudem gibt es kommunale Zuschüsse.

Pflege-Hilfe als Zukunftsthema

Heute, zehn Jahre später, steht die Familiengenossenschaft auf breiteren Füßen. In Mannheim betreibt sie inzwischen vier Kindertagespflegestellen mit insgesamt 36 Vollzeitplätzen. Nächstes Jahr soll Frey zufolge eine weitere Einrichtung in Ludwigshafen eröffnen, auch in Mannheim sei eine zusätzliche Kindertagespflegestelle geplant. In den Häusern betreuen die Tagesmütter vorrangig Kinder von Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen. Gebe es genügend Kapazitäten würden aber auch "externe" Kinder aufgenommen. Zum Angebot gehört außerdem eine Notfall-Betreuung, die Beschäftigte buchen können, zum Beispiel, wenn die normale Kita einen Schließtag hat oder das Kind kränkelt und nicht in den Kindergarten darf. "Dann können unsere Tagesmütter entweder zu der Familie nach Hause kommen. Oder sie gehen mit in die Firma und betreuen das Kind dort - vorausgesetzt, es gibt dort ein Eltern-Kind-Zimmer", erklärt Frey. In Einzelfällen ist der Geschäftsführerin zufolge auch mal eine Über-Nacht-Betreuung in einer Kindertagespflegestelle der Genossenschaft möglich - "in Absprache mit dem Jugendamt."

Für eine 24-Stunden-Kita, wie es sie in anderen Großstädten teilweise schon gibt, sieht Frey in der Region derzeit allerdings keinen Bedarf. "Wir haben dazu vor einiger Zeit eine Umfrage bei unseren Mitgliedsfirmen durchgeführt. Aber da ist momentan kaum Nachfrage da."

Ein Thema, dem sich die Familiengenossenschaft künftig stärker widmen will, ist dagegen die häusliche Pflege von Angehörigen. Seit einigen Jahren bildet sie dazu schon sogenannte Alltagsbegleiter aus, also Kräfte, die bei der Betreuung von Pflegebedürftigen unterstützen. "Da wird der Bedarf in den nächsten Jahren auf jeden Fall steigen", ist sich Frey sicher.

"Mit unserem Angebot in diesem Bereich wollen wir vor allem Frauen, die sich in der Regel um solche Angehörigen kümmern, dabei unterstützen, dass sie trotzdem berufstätig bleiben können." Geben diese ihren Job ganz auf, sei es später oft schwer, wieder einzusteigen, und es drohten große Nachteile, unter anderem bei der Rente.