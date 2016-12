BER-Eröffnung wird erneut verschoben

Kabarett

Johann König, der einzige garantiert glutenfreie Geschmacksverstärker des deutschen Humors, zieht sich erneut die Tourschuhe an und geht mit frisch gebackenem Programm und Hemd auf große Bühnenreise. Am 16. Februar ist er in der Würzburger Posthalle mit seinem Programm "Milchbrötchenrechnung". [mehr]