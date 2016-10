BASF öffnet Tor 15 am Mittwoch

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF nimmt ab Mittwoch sein Tor 15 am Stammwerk Ludwigshafen wieder in Betrieb. Dies teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Das Tor 15 ist zentrale Anlaufstelle für die Abwicklung des Lkw-Anlieferverkehrs. Es war wegen der Explosionen im Landeshafen Nord am 17. Oktober gesperrt worden. Ab kommenden Mittwochmorgen um 5.30 Uhr sei es wieder vollständig in Betrieb.

Dann läuft die komplette Lkw-Abfertigung wieder über die Tore 11 und 15. Gleichzeitig endet der provisorische Einbahnbetrieb für Lkw an Tor 12, das wieder normal für Pkw benutzbar ist.

Das für Pkw geöffnete Ersatztor bei Q 920 wird am Mittwoch ab 12 Uhr geschlossen.

Der Kontraktorenparkplatz an der Kläranlage bleibt bis auf Weiteres für Pkw gesperrt. Wie der Konzern weiter mitteilt, hat seit Montag auch das Kombiverkehrsterminal den Betrieb wieder aufgenommen.

Verkehrsprobleme in nördlichen Stadtteilen

Die Schließung von Tor 15 hatte nach dem Explosions-Unglück bei der BASF zu großen Verkehrproblemen in den nördlichen Stadtteilen geführt. Um die Stau-Situation nicht weiter zu verschärfen, kündigte die Stadt Ludwigshafen an, dass die Arbeiten in der Brunckstraße verschoben werden.

Zunächst hatte bereits die Staatsanwaltschaft das Tor 15 wieder freigegeben, wie ein Sprecher am 21. Oktober mitteilte. Seitens der BASF blieb das Tor bislang aber geschlossen. "Die Inbetriebnahme dauert aber noch etwas, weil wir alle Speditionen informieren müssen, um einen geregelten Ablauf zu erreichen", so eine Sprecherin damals. (bjz/ott/dk)