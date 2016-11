BASF lässt in Berlin einkaufen

Am Stammwerk Ludwigshafen sollen 170 Stellen wegfallen.

Am Ludwigshafener BASF-Standort stehen strukturelle Veränderungen an. Unter anderem soll der Einkauf nach Berlin ausgelagert werden.

Ludwigshafen. Die BASF treibt ihre Umstrukturierung weiter voran: Mit dem Ziel interne Schnittstellen zu verringern, baut die BASF am Standort Ludwigshafen im Bereich Einkauf 170 Arbeitsplätze ab. "Etwa die Hälfte der Stellen wird zum Shared Services Center in Berlin verlagert", sagte eine Sprecherin dieser Zeitung.

Die von der Verlegung betroffenen Mitarbeiter könnten auf Wunsch nach Berlin wechseln. Ein Umzug sei allerdings kein Muss. Ihnen will die BASF stattdessen andere Jobs im Ludwigshafener Werk anbieten, berichtete die Sprecherin.

Keine Kündigungen

Shared Services Center Seit dem Jahr 2005 verlagert die BASF administrative Prozesse in ihr sogenanntes Shared Services Center in Berlin. Dort werden beispielsweise die Finanzbuchhaltung und die Gehaltsabrechnung für 200 BASF-Gesellschaften in Europa zentral gebündelt. In der ehemaligen Glühlampenfabrik in Friedrichshain-Kreuzberg sind mittlerweile 1300 Mitarbeiter aus über 50 Ländern beschäftigt.

Dies gelte auch für die übrigen Beschäftigten im Einkauf, die von den Neuordnungen betroffen sind. Schließlich sei in der Standortvereinbarung der BASF festgelegt, dass bis zum Jahr 2020 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind.

Auch in anderen Bereichen soll es Veränderungen geben. Betroffen seien neben dem Einkauf außerdem die Einheiten Personal, Information Services & Supply Chain, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit sowie Standortservices. Allerdings kündigt die BASF nur für den Einkauf einen Stellenabbau an. Weltweit sollen insgesamt 400 Stellen an andere Standorte verlagert werden.

Ansonsten seien lediglich neue Organisationsstrukturen geplant. In den betroffenen Einheiten gebe es weder Einsparungen noch Kürzungen, versicherte die Sprecherin. Das treffe auch für den Bereich Sicherheit dazu, der nach den verheerenden Explosionen mit vier Todesopfern besonders in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist.

Bis gestern Abend fanden Informationsveranstaltungen statt, bei denen die Belegschaft über die Pläne der BASF unterrichtet wurde. Dass mit den Shared Services Centers Veränderungen anstünden, sei der Sprecherin zufolge den meisten allerdings schon bekannt gewesen. "Das Programm und die einzelnen Schritte dazu werden immer wieder kommuniziert."

Die härtesten Auswirkungen sieht Roland Strasser von der Chemie-Gewerkschaft IG BCE für die BASF-Mitarbeiter, die noch im Einkauf in Ludwigshafen beschäftigt sind. Sie seien natürlich beunruhigt und bräuchten schnellstmöglich Gewissheit über ihren neuen Arbeitsplatz. Hier müsste die BASF zügig handeln. "Da schauen wir genau hin." In den vergangenen Jahren seien immer wieder Stellen im kaufmännischen Bereich ausgelagert worden. Da sieht er es als "eine große Herausforderung", passende Jobs für die Kollegen zu finden.

Kritisch beobachten

Für alle anderen Mitarbeiter, die von den Umstrukturierungen betroffen sind, hält er die Auswirkungen für weniger gravierend. Einige Bereiche würden lediglich neuen Abteilungen zugeordnet, die Arbeit bleibe aber im Großen und Ganzen die gleiche. Es käme aber auch vor, dass Mitarbeiter Aufgaben abgeben müssten, dafür aber neue Tätigkeiten dazu bekämen.

Viele große Unternehmen brächten in regelmäßigen Abständen Optimierungsprozesse auf den Weg. Kritisch beobachten die Gewerkschaften dabei vor allem, wie es um die Vermittlung der Kollegen steht, die ihre Arbeitsplätze verloren haben.