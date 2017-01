Kräftiger Rückenwind für Südzucker

Von unserem Redaktionsmitglied

Alexander Jungert

Mannheim. Europas größtem Zuckerhersteller Südzucker aus Mannheim geben die gestiegenen Zuckerpreise Rückenwind. "Wir schauen mit einem Lächeln auf das dritte Quartal und rechnen mit einem vernünftigen Gesamtjahr", sagt ein Sprecher. Das operative Ergebnis ist kräftig gestiegen (siehe Tabelle). Südzucker hebt die Prognose an: Das operative Konzernergebnis soll im Geschäftsjahr 2016/2017 zwischen 380 bis 410 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte Südzucker 340 bis 390 Millionen Euro geschätzt.

An der Börse gewann der Aktienkurs am Donnerstag zeitweise um bis zu dreieinhalb Prozent - obwohl die meisten Anleger damit gerechnet hatten, dass Südzucker die Prognose anhebt. "Das dritte Geschäftsquartal des Zuckerkonzerns ist stark gewesen", so Analyst Nils-Peter Gehrmann von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Für Laura Cherdron vom Analysehaus Independent Research ist das operative Ergebnis sogar deutlich höher ausgefallen als erwartet.

Südzucker ist enorm abhängig davon, wie sich die Preise für Zucker entwickeln. Das Kerngeschäft hatte im Vorjahr noch Verluste geschrieben. Seit einigen Monaten erholen sich die Preise aber zusehends. Es gab weniger Importe aus dem Weltmarkt nach Europa. Zudem hatte Südzucker nach Rekordernten weniger Rüben angebaut. Entsprechend verringerte sich das Angebot.

Südzucker stellt neben Zucker auch Fruchtsaftkonzentrate, Tiefkühlpizza (Freiberger) oder Lebensmittelzutaten her. Über die Tochter CropEnergies vertreibt der Konzern zudem Bioethanol, das Spritsorten wie E 10 beigemischt wird. Trotz der insgesamt guten Zahlen soll der interne Sparkurs nach Angaben des Sprechers zunächst weiterlaufen. In der Mannheimer Zentrale gilt nach wie vor ein Einstellungsstopp.

Das gute vergangene Quartal und der rosige Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr kommen für Südzucker zur richtigen Zeit: Im Herbst läuft die Zuckermarktordnung der Europäischen Union aus. Dann wird es unter anderem keine festen Produktionsquoten mehr geben. Das Unternehmen wird einem stärkeren Wettbewerb ausgesetzt sein. Experten rechnen damit, dass die Marge mehr unter Druck gerät.

Klageflut am Landgericht

Das Auslaufen der Marktordnung ist nicht das einzige Problem, dem sich Südzucker stellen muss. Seit anderthalb Jahren verhandelt das Landgericht Mannheim Klagen von Kunden aus der Industrie - sie wollen wegen eines Kartells zu viel für Zucker gezahlt haben und verlangen Schadenersatz. Nächste Woche Freitag sind unter anderem die Klagen von Lindt & Sprüngli (Schokolade) und FrieslandCampina (Marken Landliebe und Fruttis) an der Reihe. Südzucker weist zurück, dass Kunden ein Schaden entstanden sei. Größter Einzelkläger ist bisher der Nestlé-Konzern mit 50 Millionen Euro.