Frauenanteil wächst nur langsam

An der Spitze großer Unternehmen in Deutschland sind Frauen unterrepräsentiert, auch wenn ihre Zahl in den Vorständen leicht zugenommen hat.

Mannheim/Stuttgart. 45 Frauen zu 630 Männern - so ist derzeit das Geschlechterverhältnis in den Vorständen deutscher börsennotierter Unternehmen. Der Anteil weiblicher Vorstände ist nach wie vor gering und 2016 nur leicht gestiegen, wie eine Studie des Beratungsunternehmens EY zeigt. Er liegt zum Stichtag 1. Januar 2017 bei 6,7 Prozent, vor einem Jahr waren es 5,9 Prozent.

Auch der Blick auf die Unternehmen in der Region gibt ein ähnliches Bild ab: Demnach bleiben die Vorstände der meisten Unternehmen eine Männerdomäne. Margret Suckale bei der Ludwigshafener BASF (kleine Bilder links, von oben nach unten), Belén Garijo beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck und und Dagmar Steinert von Fuchs Petrolub in Mannheim: Gerade einmal drei Frauen finden sich in der obersten Führungsebene bei den regionalen Firmen, die in den wichtigsten deutschen Börsenindizes notiert sind.

"Bei der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, mehr Frauen an die Spitze zu bringen, kommen wir nach wie vor nur mühsam voran", kommentiert Hubert Barth, EY-Vorsitzender der Geschäftsführung, die Ergebnisse. Bundesweit zeigt sich der EY-Studie zufolge die erste deutsche Börsenliga, der Dax, als Vorreiter. Inzwischen haben 17 der 30 Dax-Unternehmen mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied, darunter die BASF und Merck.

Wenn Personalvorstand Margret Suckale Mitte Mai mit 60 Jahren in Ruhestand geht, wird eine neue Frau in den Vorstand rücken: Die 45 Jahre alte Marketing-Spezialistin Saori Dubourg (kleines Bild rechts) soll sich um Bauchemie, Pflanzenschutz sowie das Europageschäft kümmern. Bisher verantwortet sie für die BASF in Lampertheim den Bereich Ernährung und Gesundheit.

Bei zwei weiteren Dax-Konzernen aus der Region sind Frauen im Spitzenmanagement Fehlanzeige. Die Vorstände von SAP in Walldorf und HeidelbergCement sind reine Männer-Gremien. Das könnte sich aber zumindest bei dem IT-Konzern im Laufe des Jahres ändern: Nach Angaben eines SAP-Sprechers gelte die vom Aufsichtsrat beschlossene Zielvorgabe, wonach dem Vorstand bis zum 30. Juni 2017 eine Frau angehören soll. HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele sieht dagegen kurzfristig keine Aussichten auf einen weiblichen Vorstand. Das sei "nicht realistisch", weil es aktuell einfach keine Frauen mit jahrelanger Führungserfahrung in der Baustoffbranche gebe, so Scheifeles Position.

"Eine Frage des Wollens"

Bundesweit deutlich geringere Frauenanteile weisen die Börsenindizes MDax (4,3 Prozent), SDax (5,9 Prozent) und TecDax (3,9 Prozent) auf. In der Region sind hier kaum Frauen im Vorstand vertreten. Einzige Ausnahme: Dagmar Steinert vom MDax-Konzern Fuchs Petrolub. Die 51-Jährige fungiert seit einem Jahr als Finanzchefin. Als Quotenfrau will man sie bei bei dem Mannheimer Schmieröl-Hersteller aber keinesfalls definieren. Sie sei aufgrund ihrer "fachlichen Qualifikation und sozialen Kompetenz" berufen worden, betont Vorstandschef Stefan Fuchs.

Anders als bei Aufsichtsräten gibt es keine verpflichtende Frauenquote für Vorstände. In den Aufsichtsgremien müssen 101 börsennotierte Firmen sicherstellen, dass bei Neubesetzungen mindestens 30 Prozent der Posten von Frauen besetzt werden. "Die Entwicklung bei den Aufsichtsräten zeigt: Es ist keine Frage des Könnens der Frauen, sondern eine Frage des Wollens der Unternehmen", betont Ana-Cristina Grohnert von der EY-Geschäftsleitung. "Es gibt genügend qualifizierte Frauen für Vorstandsposten."