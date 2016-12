„Herz der Region Rhein-Neckar“

Von unserem Redaktionsmitglied

Alexander Jungert

Mannheim. Manfred Schnabel, Präsident des Handelsverbandes Nordbaden, bezeichnet Mannheim aus Handelssicht als "das Herz der Metropolregion Rhein-Neckar". Doch auch zu Weihnachten ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.

Zum Thema Süßer die Kassen nie klingeln

Das Reizwort für den Handel in der Region beginnt mit B - B wie Baustellen. So steht beispielsweise der Umbau der Mannheimer Einkaufsstraße (der Planken) an. Und wie der Verkehr fließen soll, wenn die Hochstraße Nord in Ludwigshafen abgerissen wird, weiß noch kein Mensch. Dabei ist gerade Mannheim auf Kaufkraft aus dem Umland angewiesen.

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hatte die Verkehrsprobleme in der Metropolregion als "wirklich nicht mehr tragbar" und "so ärgerlich" kritisiert. Fabian Engelhorn, Chef des gleichnamigen Mannheimer Modehauses, fordert bessere Abstimmungen. Damit alle rechtzeitig wüssten, was auf sie zukäme, sagt er. "Die Verwaltungen müssen da transparent und offen sein."

Was den innerstädtischen Verkehr in Mannheim angeht, so soll das Parkhaus mit rund 1400 Plätzen im neuen Quartier Q 6/Q 7 für Entspannung auf den Straßen gesorgt haben. Das Einzugsgebiet für Kunden reiche bis Frankfurt und Heilbronn, sagt Quartier-Chef Hendrik Hoffmann. Q 6/Q 7 hatte Ende September eröffnet. "Unsere Erwartungen im Hinblick auf die Kundenfrequenz sind bislang deutlich übertroffen worden", sagt er. "Auch die Umsatzzahlen in den Shops sind durch die Bank zufriedenstellend und in den allermeisten Fällen deutlich über den ohnehin hoch gesteckten Zielen zum Weihnachtsgeschäft."

Nicht überall ist es rosig

Während die Planken und das angrenzende Quartier zu glänzen scheinen, stirbt der Einzelhandel im oberen Teil der Breiten Straße weiter aus. Das Möbelhaus Mömax schließt Ende März nächsten Jahres, das Sporthaus Decathlon hat bereits dicht gemacht. Für Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, sind Fehler gemacht worden. "Mömax und Decathlon sind nicht unbedingt Unternehmen, die es in die Innenstädte drängt", sagt er. Das Angebot müsse entsprechende passen. Auch habe er den Eindruck, dass sich viele Bürger im oberen Teil der Breiten Straße nicht sicher fühlten.