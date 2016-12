Investor bricht Verhandlungen ab

GE in Mannheim:

Mannheim. Für die mehr als 1000 um ihren Arbeitsplatz bangenden Mitarbeiter von General Electric (GE) in Mannheim hat sich eine weitere Hoffnung zerschlagen. Die Investorengruppe um die Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek brach am Donnerstag die Verhandlungen um eine Übernahme der vom Stellenabbau bedrohten GE-Teile in Deutschland ab.

Zwar seien die Vorgespräche vielversprechend gewesen, teilte die Investorengruppe mit. Doch nun habe die Geschäftsführung Bedingungen gesetzt, die dem eigenen Grundverständnis "fundamental entgegenstehen". So fordere GE beispielsweise "einen Verzicht auf die Kommunikation mit den Arbeitnehmervertretern", heißt es. "Vor diesem Hintergrund nehmen wir von weiteren Verhandlungen gegenwärtig Abstand".

Der Abbruch der Verhandlungen kommt überraschend. Erst in der vergangenen Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) GE und die Investorengruppe an den Verhandlungstisch gebracht und mit ihnen eine "ernsthafte Prüfung" der Pläne in den kommenden vier Wochen vereinbart.

Zum Thema Stellenabbau am Dienstag vor Arbeitsgericht

Der Konzernbetriebsrat zeigte sich enttäuscht: "Das Vorgehen der Konzernleitung lässt große Bestürzung und Unverständnis zurück", sagte die Vorsitzende Elisabeth Möller. Der US-Konzern trete deutsche Arbeitnehmerrechte mit Füßen und "verhindere bewusst die Rettung von über 1000 Arbeitsplätzen".

Auch Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim bedauerte das Ende der Verhandlungen: "Die Schuld für den Abbruch liegt dabei eindeutig bei der Geschäftsführung", sagte er. Man fühle sich in dem eigenen Verdacht bestätigt, dass GE gar keinen Investor wolle, weil dieser eine mögliche Konkurrenz darstelle. Auf absehbare Zeit sehe er nun keine Chancen mehr, einen anderen Investor zu finden. "Da ist nichts mehr in der Pipeline", sagte Götz. (Matthias Kros)