Mahnung an HeidelbergCement-Chef

Bernd Scheifele ist mit seinen Äußerungen zu einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko in die Kritik geraten.

Heidelberg. Die Äußerungen von Heidelberg-Cement-Chef Bernd Scheifele zum Bau einer möglichen Mauer an der mexikanischen Grenze sorgen weiterhin für Kritik. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, mahnte das Unternehmen am Wochenende, "mit dem Thema in der Öffentlichkeit gut umzugehen". Zugleich wandte er sich im Nachrichtensender n-tv aber gegen eine pauschale Verurteilung des Konzerns: "Als Unternehmenschef haben Sie schon die Aufgabe, unter Einhaltung von Gesetzen, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Ich bin nicht der Meinung, dass man einfach sagen kann: Die dürfen den Auftrag nicht annehmen", so Wansleben.

Mauer kommt wohl nicht

Zuvor hatte Scheifele bei einer Pressekonferenz Chancen für sein Unternehmen gewittert, falls der neue US-Präsident Donald Trump tatsächlich an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten werde, um illegale Einwanderer abzuwehren. "Ob die Mauer gebaut wird, weiß ich nicht - aber wenn, wird sie nicht aus Holz gebaut, sondern aus Zement, und dann wären wir in Texas und Arizona nicht schlecht bedient", hatte der Vorstandschef gesagt und dafür heftige Kritik geerntet, nicht nur im Internet: "Nicht alles, was für ihr Unternehmen Umsatz verspricht, ist deshalb schon legitim. Es gibt rote Linien", hatte beispielsweise Robert Feiger, Chef der Gewerkschaft IG Bau gesagt.

Zum Thema Entschuldigung angebracht

Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass HeidelbergCement tatsächlich an der mexikanischen Grenze Zement anrühren darf. Denn Trump hatte im Wahlkampf Mexiko aufgefordert, die Kosten dafür selbst zu übernehmen. Die Regierung Mexikos stellte am Wochenende allerdings klar, dass sie daran nicht denkt. "Es fällt uns nicht ein, für eine Mauer zu zahlen", ließ Außenministerin Claudia Ruiz Massieu den künftigen US-Präsidenten unmissverständlich wissen. (Matthias Kros)