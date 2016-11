Mannheim. Im Streit um den geplanten Stellenabbau im Mannheimer Werk von General Electric (GE) könnte es neue Bewegung geben. Nach Informationen dieser Zeitung berät der Aufsichtsrat derzeit, ob die von einer Schließung bedrohte Turbinenfabrik an einen Schweizer Finanzinvestor verkauft werden soll. Dahinter soll das Interesse eines chinesischen Konzerns stehen. In der Mannheimer Fertigung sind knapp 500 Mitarbeiter beschäftigt. Sie ist das Herzstück des Standortes, an dem GE insgesamt gut 1000 Stellen streichen will.

Über einen solchen Investor zur Rettung zahlreicher Arbeitsplätze wird seit Wochen spekuliert. Ein GE-Sprecher bestätigte am Mittwoch, dass eine eigens beauftragte Unternehmensberatung zahlreiche Gespräche mit potenziellen Investoren geführt habe, von denen die meisten bereits abgewunken hätten. Derzeit gebe es nur noch ein ernsthaftes Angebot. Man prüfe das sehr genau, weil man sich für die Beschäftigten verantwortlich fühle.

Zuvor war der Streit über den Stellenabbau eskaliert. Die Geschäftsführung warf der Arbeitnehmerseite eine Blockadehaltung vor. Sollte es nicht gelingen, bis Ende November einen Interessenausgleich mit Sozialplan auszuhandeln, werde das dafür vorgesehene Budget bei der Konzernmutter in den USA gestrichen. "Der Betriebsrat muss sich deshalb fragen, inwieweit sein Handeln noch im Interesse der Mitarbeiter ist, sagte der Unternehmenssprecher. mk