Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kros

Mannheim. Im Streit um den Stellenabbau bei General Electric (GE) in Deutschland wollen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter ihre Gespräche wieder aufnehmen. Darauf habe sich die einberufene Einigungsstelle am Freitag in Mannheim verständigt, sagte ein GE-Sprecher gegenüber dieser Zeitung. Am kommenden Dienstag sei deshalb ein Treffen von beiden Seiten im Gesamtwirtschaftsausschuss von GE geplant.

Die Geschäftsführung hatte Ende September die Gespräche im Gesamtwirtschaftsausschuss einseitig für beendet erklärt, weshalb der Konzernbetriebsrat vor das Arbeitsgericht Mannheim zog. Die Arbeitnehmervertreter sind der Ansicht, dass ihnen noch weitere Informationen zu dem geplanten Abbau von rund 1700 Arbeitsplätzen in Deutschland zustehen. Vor dem Arbeitsgericht hatten sich dann Mitte Oktober die Kontrahenten auf die Einrichtung der Einigungsstelle verständigt. Der GE-Sprecher bezeichnete am Freitag die Wiederaufnahme der Gespräche als "nicht verkehrt". Er wolle die Entscheidung aber nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen: "Das heißt nicht, dass es in dem Prozess an Transparenz gefehlt hat". GE will bis Ende November einen Sozialplan mit Interessenausgleich aushandeln. An diesem Fahrplan halte man - vorbehaltlich der Gespräche am Dienstag - fest, sagte der Sprecher.