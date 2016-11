MVV wirft Biomassekraftwerk an

Mannheim. Der Mannheimer Energieversorger MVV hat am Dienstag im englischen Ridham Dock östlich von London sein neues Biomassekraftwerk offiziell in Betrieb genommen. Nach dem im Sommer in Anwesenheit des britischen Thronfolgers Prinz Charles eröffneten Müllheizkraftwerk in Plymouth ist die Anlage die zweite Großinvestition des Energiekonzerns in Großbritannien. Das Biomassekraftwerk hat sich das Mannheimer Unternehmen 140 Millionen Euro kosten lassen. Die Planungs- und Bauzeit betrug drei Jahre.

Künftig werden hier jedes Jahr rund 170 000 Tonnen Altholz aus dem Großraum London verbrannt. Das Altholz umfasst unter anderem gebrauchtes Bauholz, alte Paletten und Holzabfälle aus dem Sperrmüll. Das Kraftwerk hat nach Angaben der MVV eine elektrische Nennleistung von 23 Megawatt und erzeugt jährlich rund 200 Kilowattstunden Ökostrom, der in das englische Hochspannungsnetz eingespeist wird. Das Kraftwerk ist auch für eine Wärmeauskopplung vorbereitet. Durch die neue Anlage wurden mehr als 30 Arbeitsplätze geschaffen.

Ausbau der Erneuerbaren

"Wir unterstreichen damit unser Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien und zu Effizienz als wichtige Säulen einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieerzeugung", sagte Joachim Manns, Geschäftsführer der MVV Umwelt GmbH, bei der Inbetriebnahme. Früheren Angaben des Unternehmens zufolge sind die Investitionen in England eine von mehreren Antworten der MVV auf die Energiewende hierzulande.

Das klassische Geschäft mit dem Verkauf von Strom brachte in den letzten Jahren immer weniger ein. Vorstandschef Georg Müller setzte auf Expansion bei der Müllverbrennung (in Großbritannien), den Ausbau der erneuerbaren Energien (Wind an Land in Deutschland, Übernahme des Projektentwicklers Juwi) und Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (unter anderem im Mannheimer Großkraftwerk GKM). Insgesamt plant die MVV Energie in den nächsten Jahren Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro.

Größtes Einzelprojekt in diesem Investitionspaket - und in der Unternehmensgeschichte - war mit 250 Millionen Euro die Müllverbrennungsanlage in Plymouth. Müllverbrennung gehört zum Kerngeschäft der Mannheimer. Seit fünf Jahrzehnten wird auf der Friesenheimer Insel in Mannheim eine solche Anlage betrieben.

Nach Schätzungen von Analysten soll die Anlage in Plymouth rund 20 Millionen Euro zum operativen Gewinn der MVV beitragen, die Anlagen in Ridham Dock soll zehn Millionen Euro beisteuern. Das Geld dürfte auch wie geplant in Mannheim ankommen. Für die ersten Jahre des Betriebs dürften Währungsrisiken durch das schwache britische Pfund nach dem Brexit-Beschluss abgesichert sein.

(Von unserem Redaktionsmitglied Michael Roth)