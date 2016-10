Einigungsstelle soll Streit bei GE schlichten

Der amerikanische Konzern GE will in Mannheim über 1000 Arbeitsplätze streichen. Seite Jahresbeginn gibt es deswegen heftigen Streit.

Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kros

Mannheim. Im Streit um den Stellenabbau von General Electric (GE) in Deutschland soll eine Einigungsstelle vermitteln. Darauf verständigten sich gestern Vertreter der Geschäftsführung und des Konzernbetriebsrats vor dem Arbeitsgericht in Mannheim. Die Einigungsstelle soll am 4. November tagen und an diesem Tag entscheiden, ob den Arbeitnehmervertretern weitere Informationen über die geplanten Stellenstreichungen zustehen. Insbesondere geht es um die drohende Schließung der Turbinenfabrik am Mannheimer Standort.

GE hatte im Januar angekündigt, im Rahmen der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts in Deutschland 1700 Arbeitsplätze zu streichen, 1066 davon in Mannheim. Fällige Beratungen dazu im Wirtschaftsausschuss, der sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammensetzt, hatte die Geschäftsführung Ende September einseitig für beendet erklärt, obwohl noch mindestens ein weiterer Termin ausstand. Dagegen war der Konzernbetriebsrat vor Gericht gezogen: "Der Arbeitgeber hat sich bei den schmerzhaftesten Punkten einfach davongestohlen", schimpfte Wolfgang Stather, Anwalt des Betriebsrates. In den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses seien immer wieder wichtige Fragen offengeblieben, weil die Geschäftsführung nicht vorbereitet gewesen sei.

Burkard Göpfer, Anwalt der Geschäftsführung, sagte hingegen, man habe alle relevanten Informationen vorgelegt, der Betriebsrat versuche, aus taktischen Gründen, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Schließlich könnten ohne einen offiziellen Abschluss der Gespräche im Wirtschaftsausschuss keine Verhandlungen um einen Sozialplan mit Interessensausgleich beginnen. Die GE-Geschäftsführung möchte diese am liebsten aber schon Ende November abgeschlossen haben.

Diesen "zeitlichen Verzug" erkannte auch Wolfgang Gruber, zuständiger Richter am Arbeitsgericht Mannheim, gestern an. Umso wichtiger sei der jetzt gefundene Vergleich, sagte er. Andernfalls hätten sich die Kontrahenten wochenlang juristisch blockieren können. Auch Konzernbetriebsratschefin Elisabeth Möller zeigte sich zufrieden: "Die Einigung ist im Interesse aller Beschäftigten, die ein Recht auf die Informationen haben". Reinhold Götz sprach sogar von einer "Ohrfeige für die Geschäftsführung". Man hätte mit den Beratungen im Wirtschaftsausschuss längst fertig sein können, wenn sich die Arbeitgeber an die Spielregeln gehalten hätte.

Volle Rückendeckung erhielten die Arbeitnehmervertreter gestern vom Bundeswirtschaftsministerium, das sich im Sommer in die Verhandlungen eingeschaltet und die Beteiligten gedrängt hatte, Alternativen zu dem Stellenabbau zu finden. "Die bislang erzielten Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend", sagte gestern eine Sprecherin in Berlin. Dabei trage die Geschäftsführung die klare Verantwortung für eine verantwortungsvolle Lösung und die Beschäftigungssicherung am Standort in Deutschland. "Die Verzögerungs-, Hinhalte- und Ausweichtaktik der GE-Geschäftsführung ist nicht mehr hinnehmbar."