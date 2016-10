Alle Bilder anzeigen Blick in das Mannheimer Werk von GE, in dem Turbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden. © rinderspacher

Von unserem Redaktionsmitglied

Alexander Jungert

Mannheim. Es ist gegen 10.30 Uhr im Mannheimer Werk von General Electric (GE), als die Aufsichtsratssitzung der GE Power AG beginnen soll. Doch dazu kommt es vorerst nicht. Mitarbeiter aus der Produktion und aus der Verwaltung drängen sich in und vor den Raum. Nach Angaben der Konzernbetriebsratschefin Elisabeth Möller (kleines Bild) sind es rund 300. Die Stimmung ist sehr emotional, es geht um den drohenden Verlust von 1066 Jobs im Mannheimer Werk. "Die Mitarbeiter haben wahnsinnige Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren", sagt Möller.

Die Beschäftigten wollen endlich Antworten von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat: Wie es mit dem Standort weitergeht. Was mit den Arbeitsplätzen passiert. Warum die Geschäftsleitung die Gespräche im Gesamtwirtschaftsausschuss einseitig abgebrochen hat. "Ich bin jetzt schon mehr als 30 Jahre im Unternehmen - so etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Möller. Die Aufsichtsratssitzung kann erst zwei Stunden später beginnen.

Gibt es Auswege?

Für nächsten Montag ist eine Betriebsversammlung in Mannheim geplant, bei der die Beschäftigten unter anderem über Ergebnisse aus einer informellen Arbeitsgruppe informiert werden. Sie soll Alternativen zum geplanten Stellenabbau finden. "Die Situation bei uns wird immer angespannter, je länger alles dauert", erklärt Möller.

General Electric hatte Anfang des Jahres angekündigt, im Zuge der Übernahme des Energiegeschäfts von Alstom bundesweit rund 1700 Arbeitsplätze zu streichen, allein 1066 davon in Mannheim. Die Fabrik, in der heute noch Dampf- und Gasturbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll sogar komplett dichtgemacht werden. Am Standort in Mannheim-Käfertal arbeiten insgesamt rund 1800 Menschen.

In dem Gesamtwirtschaftsausschuss begannen Gespräche, um sich zu beraten. Ein offizielles Ende dieser Gespräche gilt als Voraussetzung dafür, einen Sozialplan mit Interessenausgleich zu verhandeln. Doch Ende September erklärte die Geschäftsleitung von General Elec-tric in Mannheim die Verhandlungen einseitig für beendet. Die Mitarbeiter seien sauer deswegen, sagt Möller immer wieder. Auch die Mannheimer Gewerkschaft IG Metall empörte sich über das Verhalten des Managements.

Bis vor Gericht

Am heutigen Freitag läuft eine wichtige Frist ab, die der Konzernbetriebsrat der Geschäftsleitung gesetzt hat. Die Arbeitnehmervertreter fordern, dass eine Einigungsstelle einberufen wird. Bis um 17 Uhr hat die Geschäftsführung Zeit, auf das Angebot einzugehen. Ansonsten werde man vor das Arbeitsgericht ziehen, hatte der Mannheimer IG-Metall-Chef Reinhold Götz kürzlich gedroht. Ein Konzernsprecher von GE wollte diese Forderung zuletzt nicht kommentieren.

Sollte der Streit tatsächlich vor dem Arbeitsgericht landen, könnte er sich noch weitaus länger hinziehen. Schon seit Monaten kämpft die Belegschaft um die Arbeitsplätze in Mannheim. Es gab zahlreiche Proteste vor dem Werk und in der Innenstadt.

Das frühere Energiegeschäft des französischen Alstom-Konzerns geriet ins Schlingern, weil seit der Energiewende so gut wie keine neuen konventionellen Kraftwerke in Europa mehr gebaut werden.