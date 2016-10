Streit bei GE in Mannheim eskaliert

Seit Monaten protestieren GE-Mitarbeiter gegen den Stellenabbau in Mannheim. Unser Bild zeigt eine Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz im Juni dieses Jahres. © prosswitz

Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kros

Mannheim. Im Mannheimer Werk des US-Konzerns General Electric (GE) droht der Streit um den drastischen Stellenabbau zu eskalieren. Nachdem die Geschäftsführung die Beratungen im Gesamtwirtschaftsausschuss kürzlich einseitig beendet hatte, forderte der Konzernbetriebsrat jetzt die Einberufung einer Einigungsstelle. Das bestätigte gestern Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim. Der Geschäftsführung habe man eine Frist bis Freitag, 17 Uhr gesetzt, um auf das Angebot einzugehen. Andernfalls werde man vor das Arbeitsgericht ziehen und hier die Einigungsstelle erstreiten. Ein Unternehmenssprecher wollte diese Forderung zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren. Er bestätigte lediglich das Ende der Gespräche im Gesamtwirtschaftsausschuss. Der Prozess sei laut Vereinbarung mit Zeithorizont zum 30. September abzuschließen gewesen.

Ausgefallener Termin

GE hatte Anfang des Jahres angekündigt, im Zuge der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts deutschlandweit rund 1700 Arbeitsplätze zu streichen, allein 1066 davon in Mannheim. Die Fabrik, in der heute noch Dampf- und Gasturbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll sogar komplett geschlossen werden. Daraufhin begannen routinemäßige Gespräche dazu im Gesamtwirtschaftsausschuss des Unternehmens. Ein offizielles Ende dieser Gespräche ist die Voraussetzung für einen Sozialplan mit Interessenausgleich.

Streit kam nun auf, nachdem die Geschäftsführung Ende September die Beratungen im Gesamtwirtschaftsausschuss einseitig für beendet erklärt hatte. Ein für Ende letzter Woche geplanter Termin fiel entsprechend aus. Das werde man so nicht hinnehmen, hatte Götz schon in der vergangenen Woche angekündigt. Schließlich sei die Geschäftsführung etliche Informationen schuldig geblieben. "Ganze Themenbereiche wie die geplante Schließung der Fabrik haben wir noch gar nicht behandelt", sagte der Gewerkschafter. Der von der Geschäftsführung genannte 30. September sei lediglich eine Zielsetzung gewesen, die - "angesichts der Qualität der Präsentation der Geschäftsführung" - nicht zu halten gewesen sei. Noch fehlende Informationen wolle der Konzernbetriebsrat nun im Rahmen der Einigungsstelle erhalten. Der Geschäftsführung warf Götz vor, gar nicht wirklich an Gesprächen interessiert zu sein, sondern den Stellenabbau nur möglichst schnell durchziehen zu wollen.

Parallel zu den Gesprächen im Gesamtwirtschaftsausschuss tagt derzeit bekanntlich regelmäßig ein paritätisch besetzter informeller Kreis, der Alternativen zu dem geplanten Stellenabbau finden soll. Der Impuls dazu war vom Bundeswirtschaftsministerium ausgegangen. Bis Mitte Oktober sollten konkrete Ergebnisse vorliegen. Nach Informationen dieser Zeitung findet am kommenden Montag im Mannheimer GE-Werk aus diesem Grund eine Betriebsversammlung statt.

Nur wenig Hoffnung

Allerdings waren die Verhandlungen in dem "Fünf plus fünf" genannten Kreis - auch wegen des aktuellen Streits im Gesamtwirtschaftsausschuss - zuletzt merklich ins Stocken geraten. Ein spürbares Reduzieren des geplanten Stellenabbaus ist daher nicht unbedingt zu erwarten. Als Erfolg ist lediglich die grundsätzliche Einigung auf eine Altersteilregelung zu werten, die einem großen Teil der betroffenen Mitarbeiter das Ausscheiden erträglichen machen könnte.