ABB widersetzt sich Cevian

Ulrich Spiesshofer (er stammt aus Aalen in Baden-Württemberg) ist seit drei Jahren Konzernchef von ABB.

Alexander Jungert

Mannheim/Zürich. ABB-Chef Ulrich Spiesshofer hegt keinen Zweifel. Es sei das beste, die Sparte Stromnetze zu behalten und selbst weiter zu entwickeln, sagt er auf einer Konferenz in Zürich, dem Hauptsitz des Schweizer Elektrotechnikkonzerns. Ein Jahr lang hat das Management alles durchgerechnet. Großaktionär Cevian, der 6,2 Prozent an ABB hält, hätte die Sparte lieber als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Das ist nun vom Tisch.

Daniela Schiermeier (kleines Bild) ist erleichtert darüber. "Die Division Stromnetze ist ein Stück weit die Identität von ABB. Eine Abspaltung wäre wie die Entfernung des Herzens gewesen", sagt die Präsidentin des Europäischen Betriebsrats von ABB. Schiermeier arbeitet in der Deutschland-Zentrale in Mannheim mit rund 2000 Beschäftigten.

Das Management ließ sich offensichtlich nicht von Cevian unter Druck setzen und bewahrte einen kühlen Kopf. "Alles andere wäre falsch gewesen." Schiermeier hält es für wichtig, dass die Entscheidung endlich da ist. Eine Abspaltung der Stromnetze wäre auch an Mannheim nicht spurlos vorüber gegangen. "Für die betroffenen Mitarbeiter war es ein hartes Jahr."

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die weitere Transformation der Sparte unter dem Dach von ABB den höchsten Wert für unsere Kunden und Aktionäre schafft", teilt eine Konzernsprecherin mit. Auch sie hebt die Bedeutung der Stromnetze für Mannheim hervor.

"Unglückliche Entscheidung"

Während Verwaltungsratschef Peter Voser und der größte ABB-Aktionär Investor AB (etwa zehn Prozent) hinter Spiesshofer stehen, ist der schwedische Finanzinvestor Cevian enttäuscht. "Wir denken, dass das eine unglückliche Entscheidung ist", erklärt Co-Chef Lars Förberg. Cevian erwartet, dass die Aktie die Marke von 35 Franken erreicht. Derzeit liegt der Kurs bei rund 22 Franken (20 Euro). "ABB hat bereits lange Zeit zu wenig geliefert", wettert Förberg.

Für Betriebsrätin Schiermeier ist es "fragwürdig", dass Cevian gleich wieder den Druck erhöht. Sie spricht von "egoistischen Zielen" des Investors. Die Sparte Stromnetze habe viel Potenzial, gerade wegen der Energiewende. "Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft."

Cevian ist als aktiver Investor bekannt. Das heißt, er mischt sich in Entscheidungen des Unternehmens ein und übt Druck auf das Management aus. Beim Mannheimer Dienstleistungskonzern Bilfinger, an dem die Schweden mit rund 26 Prozent beteiligt sind, setzten sie eine Zerschlagung durch. Das gesunde Bau- und Immobiliengeschäft wurde verkauft, übrig blieb alleine der Industrieservice als künftiges Kerngeschäft. Das einstige Bauunternehmen Bilfinger kappte damit die letzten Wurzeln zu seiner Geschichte.

Der Verkauf des Kabelgeschäfts, das zur Stromnetz-Sparte gehört, will ABB wie geplant durchziehen. An der Börse und unter Analysten kommt Spiesshofers Kurs gut an. Die ABB-Titel legen nach seinen Worten auf der Konferenz leicht zu. "Wir denken, es sind die richtigen Schritte des Managements zum jetzigen Zeitpunkt", erklären die Analysten von Goldman Sachs. Andreas Willi von JP Morgan spricht von einer "klaren Entscheidung", die eine "Phase der Unsicherheit" beende.

Positiv werten Anleger auch, dass ABB ab kommenden Jahr bis zu drei Milliarden Dollar für einen neuerlichen Aktienrückkauf ausgeben will. Um das Risikoprofil zu schmälern und stärker von der Digitalisierung zu profitieren, kündigt Konzernchef Spiesshofer an, mit einer Reihe anderer Unternehmen zusammenzuarbeiten. Im Geschäft mit Umspannwerken mit dem US-Bauspezialisten Fluor. Bei der Anbindung von Windanlagen auf See mit Aibel. Auf dem Gebiet Industrie 4.0 (Digitalisierung der Produktion) holt sich ABB Microsoft an die Seite.

Spiesshofer zieht die Kostenschraube weiter an, um künftig mehr Rendite zu erwirtschaften und Anschluss an Konkurrenten wie Siemens und General Electric (GE) zu finden. In der Verwaltung sollen neu 1,3 Milliarden Dollar eingespart werden, 30 Prozent mehr als geplant.