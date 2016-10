„Wir sind in Todesangst losgerast“

Es ist das größte Unglück bei der BASF seit Jahrzehnten. Die gewaltige Explosion fordert Tote und Schwerverletzte, den ganzen Tag kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen.

Lara (17) und ihre Freundin ahnen nichts Böses, als sie kurz nach 11 Uhr an diesem Montagvormittag am Rhein spazieren gehen. Es sind noch Ferien, die beiden Schülerinnen aus Ludwigshafen-Edigheim und der Pflingstweide haben sich ihre Hunde geschnappt und genießen ihre freie Zeit. Als sie auf dem Rückweg Sirenen hören, gehen die Mädchen von einer Übung bei der nahe gelegenen BASF aus - bis gar nicht weit vor ihnen dunkle Rauchwolken aufsteigen. "Da haben wir Angst bekommen und sind umgedreht", erzählt Lara. Die Freundinnen machen schnell, wollen fort. Doch dann knallt es plötzlich, die Erde vibriert, eine riesige Stichflamme steigt in die Höhe. "Wir hatten Todesangst", erinnert sich Lara. "Die Hunde sind losgerast, wir sind losgerast und eine andere Frau, die auch am Feld spazieren war, ist panisch mitgelaufen." Per Handy erreichen sie den Vater der Freundin, der an diesem Tag frei hat und den beiden Mädchen entgegengerannt kommt. Im Hintergrund sind weitere Explosionen zu hören.

Was Lara, ihre Freundin und deren Vater zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Am Landeshafen Nord, keine 500 Meter von ihnen entfernt, hat sich das größte Unglück des Chemiekonzerns BASF seit vielen Jahren ereignet. "Ich bin jetzt seit 26 Jahren dabei", sagt Peter Friedrich, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, "aber das ist der seither größte Vorfall". Der Einsatz geht ihm nah, es gibt Tote, mehrere Schwerverletzte müssen im Krankenhaus behandelt werden. Schon früh steht fest: Unter den Vermissten sind auch Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr. Sie waren als erste wegen eines Brandes zum Landeshafen Nord gerufen worden und befanden sich in unmittelbarer Nähe, als es auf einer Länge von 20 bis 30 Metern zu der Explosion kam.

Dank vom Minister

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) spricht den Angehörigen der Toten und Vermissten in Ludwigshafen seine "tiefe Anteilnahme" aus. Kurz zuvor hat der Politiker die Unglücksstelle mit dem Helikopter überflogen und sich im Lagezentrum in der Feuerwache Ludwigshafen über den Einsatz informiert. Den Feuerwehrleuten, die schon den ganzen Tag gegen die Flammen kämpfen, dankt der Innenminister.

Doch der Einsatz von mehr als 160 Männern zeigt nur langsam Erfolg. Noch am Nachmittag steigt weithin sichtbar eine riesige Rauchsäule in den Himmel. Da nicht bekannt ist, welche Pipelines mit welchen Chemikalien genau brennen, stellt sich die Feuerwehr auf den schlimmsten Fall ein. "Das wäre Ethylen", sagt Feuerwehr-Chef Friedrich bei der Pressekonferenz. Konkret bedeutet das: Die ersten Wasserwerfer müssen einen Mindestabstand von 60 Metern zur Brandstelle einhalten. Denn Ethylen, das im Landeshafen wie zahlreiche andere Substanzen durch Rohre geleitet wird, ist leicht brennbar - vergleichbar mit Erdgas, das in Privathäusern zum Kochen oder Heizen verwendet wird.

In der Umgebung des Unglücks haben sich unterdessen Staus gebildet. Die Polizei riegelt die Wege zum Nordhafen ab. Schaulustige stehen auf Brücken. Sogar von der Rheinquerung der Autobahn 6 sehen sich ein paar Menschen das Spektakel an - werden aber schnell von der Polizei vertrieben. Journalisten dürfen näher an den Unglücksort heran. Am Rand der sogenannten Schutzzone stehen Übertragungswagen von Fernsehanstalten, Kameraleute filmen das immergleiche Motiv: die dicke schwarze Rauchsäule, die wenig beeindruckt von dem Löschwasser nach oben steigt. Hin und wieder fährt ein Feuerwehr- oder ein Messwagen durchs Bild.

Rauch zieht ab

Zumindest in diesem Punkt gibt es am Nachmittag Entwarnung. Die Anwohner waren zwar vorsorglich gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Doch die Messfahrzeuge haben keine gesundheitsschädlichen Substanzen in der Luft nachgewiesen. Das liegt auch an der aktuellen Wetterlage. Die Thermik habe die Rauchwolke in die Höhe gezogen, erklärt Feuerwehr-Chef Friedrich. Bei den im Winter häufigen Inversionslagen, bei denen warme Luft nicht aufsteigt, hätte das Unglück womöglich größere Ausmaße angenommen. Sogar im Hafenbecken, in das das Löschwasser abfließt, sind keine auffälligen Werte zu verzeichnen. Gleiches gilt für den Rhein, der kurz nach dem Unglück durch eine Wassersperre vom Landeshafen getrennt wurde.

Für spezielle Schutzmaßnahmen sieht die Stadt Ludwigshafen daher keinen Anlass. Die Kindergärten werden heute wie gewohnt öffnen. Und dennoch - die Ludwigshafener sind verunsichert. Auch Lara macht sich am späten Nachmittag noch Sorgen. "Ich habe Angst, dass es das noch nicht war", sagt die 17-Jährige. Um auf die drängendsten Fragen der Anwohner zu reagieren, hat die BASF ein Infozelt und ein Anwohner-Telefon eingerichtet. Doch auf eine Frage bleibt der Chemiekonzern bis zum Abend die Antwort schuldig: Welche Chemikalie ist da so spektakulär explodiert?