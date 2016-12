Wildtiere erobern die Städte

Frankfurt. Wildschweine wühlen sich in Wohngebieten durch die Mülleimer, und die Waschbären erobern in Hessen ebenfalls immer mehr Gärten in den Städten. Wildtiere werden zum Leidwesen von so manchem Hausbesitzer mit dem urbanen Leben immer vertrauter.

Andere freuen sich über die Neuankömmlinge - etwa wenn es um die grünen Halsband-Sittiche geht, die entlang des Rheins etwa in Mannheim, Heidelberg, Wiesbaden oder Mainz fröhlich in den Bäumen zwitschern. Auch die possierlich aussehende Nutria (Sumpfbiber), die sich in Gewässern wie der Nidda in Frankfurt tummelt, lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

Für den Biologen Sebastian Lotzkat steht fest, dass der Städter sich künftig an weitere Mitbewohner gewöhnen muss. "Wir werden noch mehr Tierarten in unseren Städten bekommen", prophezeit er. Der promovierte 35-Jährige hat in einem neuen Buch die Landflucht der Wildtiere ausführlich beschrieben.

Die Gründe dafür sind letztlich paradox: Während die Industrialisierung etwa der Landwirtschaft ländliche Räume immer stärker zerstört hat, sind viele Städte in den vergangenen Jahren wieder grün geworden. "Frankfurt bietet Tieren oft mehr Lebensraum als Agrarsteppen", sagt Lotzkat.

Waschbären am Edersee

Auch Fuchs, Steinmarder oder Wildkaninchen wissen den reich gedeckten Tisch in den Großstädten zu schätzen. Der Wanderfalke hat ebenfalls die Stadt als Habitat entdeckt. Derweil kommen Wolf und Luchs in die deutschen Wälder zurück - auch in Hessen. Für Lotzkat ein Zeichen dafür, wie groß die Regenerationsfähigkeit der Natur ist.

Während der Wolf systematisch ausgerottet wurde, gab es andere Wildtiere bis vor kurzem in Deutschland noch gar nicht. Dazu gehört etwa der aus den USA kommende Waschbär, der seit der Aussetzung von nur wenigen Exemplaren im Jahr 1934 am Edersee immer stärker sein Unwesen treibt. Besonders massiv ist er in Nordhessen im Raum Kassel vertreten. "Wir kriegen ihn nicht mehr los", sagt dazu trocken Lotzkat.

Neozoen (Neubürger) heißen in der Fachsprache Tiere, die sich dort ansiedeln, wo sie zuvor nie heimisch waren. Neben den Sittichen gehören dazu auch die besonders vermehrungsfreudigen Nilgänse, die in städtischen Parks nicht immer gerne gelitten sind. Von den Niederlanden kommenden haben sich diese Vögel inzwischen über den Rhein und dessen Nebenflüsse vor allem in Westdeutschland stark ausgebreitet. Große Populationen gibt es auch in Hessen und Rheinland-Pfalz.

Während die Nilgans mit ihrem Kot für viele zwar ein Ärgernis ist, könnten die inzwischen im Süden Deutschlands nachgewiesenen Tigermücken zur echten Gefahr werden. Die Insekten, die von der Klimaerwärmung profitieren, können Tropenkrankheiten wie Gelb- und Denguefieber übertragen.

Letztendlich müsse sich der Mensch an die neuen Mitbewohner in seiner Umgebung anpassen, sagt Lotzkat. Wie viele Wildtiere sich inzwischen in Hessens Städten und Gemeinden tummeln, darüber gibt es weder Zahlen noch seriöse Schätzungen. "Wir führen keine Strichliste", sagt Franziska Richter, Sprecherin des hessischen Umweltministeriums. Die Zahl hänge von der Witterung und dem Nahrungsangebot ab.

Für Futter ist in diesem Jahr zumindest gesorgt: In den Wäldern gibt es laut Ministerium derzeit genug Bucheckern und Eicheln. Beim Umgang mit Wildtieren in den Städten rät die Behörde nachdrücklich, auf deren Fütterung zu verzichten. Bei Kontakten mit Wildschweinen oder Waschbären sei stets empfehlenswert, direkten Kontakt zu vermeiden und sich ruhig und langsam zurückzuziehen, heißt es.