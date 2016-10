Wiese feiert Wrestling-Premiere

Köln. Tim Wiese macht es wirklich: Nach jahrelangem Bodybuilding, kiloweise Fleisch am Tag und einem intensiven Kurs in Kampfsporttraining startet der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter endgültig seine zweite Karriere. Als Profi-Wrestler.

Am 3. November wird er seine mittlerweile 129 Kilogramm Körpergewicht erstmals in den Ring werfen. "Ich habe hart für diesen Augenblick gearbeitet und kann es kaum erwarten", sagt Wiese mit Blick auf sein gewiss viel beachtetes Debüt in der Münchner Olympiahalle.

Als Einzelkämpfer muss der einstige EM- und WM-Teilnehmer mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dabei nicht antreten: Wie der Verband World Wrestling Entertainment (WWE) mitteilt, wird der 34-Jährige an der Seite der Star-Wrestler Cesaro und Sheamus gegen das WWE Tag Team "The Shining Stars" und Bo Dallas in einer Sechs-Mann-Begegnung kämpfen.

Tim Wiese Tim Wiese wurde am 17. Dezember 1981 in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) geboren. Im Laufe seiner Karriere spielte er bei Fortuna Köln (1999-2002), beim 1. FC Kaiserslautern (2002-2005), beim SV Werder Bremen (2005-2012) und bei der TSG 1899 Hoffenheim (2012-2013). Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stand er zwischen 2008 und 2012 sechs Mal im Tor. Wrestling, das Wiese künftig ausübt, gehört zu den Schaukämpfen. Der Sieger steht vorher fest. Die Kämpfe werden mit Show-Elementen angereichert und nur teilweise improvisiert. jung

"So ein großartiges Match"

"Wahnsinn! So ein großartiges Match bei meinem ersten WWE-Auftritt", erklärt Wiese, der sein letztes Bundesligaspiel am 26. Januar 2013 für 1899 Hoffenheim bestritten hatte. Verbittert über sein frühes Karriereende auf dem Rasen ist der langjährige Stammtorwart des 1. FC Kaiserslautern und von Werder Bremen heute nicht mehr - im Gegenteil. In Hoffenheim habe er "elf Spiele und drei Jahre bezahlten Urlaub" gehabt, sagte der einstige Topverdiener der TSG im Juli: "Das war der beste Deal meines Lebens."

Weil er ohnehin die "Lust am Fußball verloren" habe, wandte sich Wiese nach seiner Verbannung in die berühmt-berüchtigte "Trainingsgruppe 2" der Hoffenheimer schnell dem Bodybuilding zu. Selbst geschossene Bilder von seinen Muckis machten den Fußball-Millionär Wiese auch beim sportfremden Publikum schnell zur Kultfigur - irgendwo zwischen Bewunderung und Fremdscham fand der schillernde Ex-Kicker seine Nische.

Und Wiese, der sich stets mit zurückgegelten langen Haaren und Brillanten in den Ohren zeigte, spannte bei Auftritten in der Öffentlichkeit allzu bereitwillig seine tätowierten Muskelberge bis zur Belastungsgrenze seiner ohnehin engen Shirts an.

Beinahe logisch, dass Muskelmann Wiese auch das Interesse der Wrestling-Gemeinschaft weckte. Im November 2014 schnupperte der für seine kompromisslose Spielweise bekannte sechsmalige Nationalspieler erstmals Ringluft, als er bei einem Showkampf in Frankfurt als Gast mitwirkte. In der Folge wechselten sich das Werben der WWE um Wiese und dessen Koketterie ab, ohne dass lange Zeit etwas passierte.

Erst im vergangenen Juni nahm Wiese eine persönliche Einladung von Wrestling-Legende und WWE-Vizepräsident Paul "Triple H" Levesque zum Training in Florida an. Der vierzehnmalige Schwergewichts-champion machte Wiese in einem Kurs fit für sein Debüt. Levesque hat uneingeschränktes Vertrauen in seinen Schützling: "Ich weiß, dass Tim als ehemaliger Leistungssportler alles mitbringt, was es braucht, um sich auf ein Ziel zu fokussieren und dann alles zu geben, um es zu erreichen."

Mittlerweile bestreitet Wiese sein tägliches Training in Essen in einem eigens aufgebauten Ring. "Für die Fans in Deutschland wird es ein einmaliges Erlebnis werden. Ich bin mir sicher, dass sie das Dach von der Halle fegen werden, sobald das Match beginnt", sagt Levesque und prophezeit: "Das wird großartig".