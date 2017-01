Wiedersehen nach 18 Jahren

Velma Aiken (rechts), Großmutter der entführten Kamiyah, umarmt - kurz nachdem die 18-Jährige wiedergefunden worden war - ein Familienmitglied. © dpa

Jacksonville. In der Gefriertruhe von Shanara Mobley stapeln sich kleine Pappteller, auf denen kleine Kuchenstücke mit Alufolie eingewickelt sind. Jedes Jahr hat die Frau aus Jacksonville im US-Bundesstaat Florida einen Geburtstagskuchen für ihre Tochter Kamiyah (Bild) gebacken. Jedes Jahr am 10. Juli hat sie ein Stück abgeschnitten und eingefroren. "Happy Birthday" konnte sie niemals singen. Kamiyah war am ersten Tag ihres Lebens, nur acht Stunden nach der Geburt, entführt worden.

Jetzt, 18 Jahre später, hat die Polizei die junge Frau gefunden. Nach Einschätzung von Nachbarn gut erzogen, unauffällig aufgewachsen, absolvierte sie die High School und sollte bald ein Technisches College besuchen. Sie wusste 18 Jahre lang von nichts, hielt eine eigentlich fremde Frau für ihre Mutter. Einer der spektakulärsten Fälle von Kindesentführung in den USA ist damit aufgeklärt.

Vater saß in Haft

Alarm-Armbänder im Krankenhaus Jedes Jahr werden in den USA nach Angaben des Internationalen Zentrums für vermisste Kinder 460 000 Jungen und Mädchen als vermisst gemeldet. In der Zwischenzeit bekommen Mutter und Kind in vielen amerikanischen Krankenhäusern jeweils Alarm-Armbänder, die ein Signal auslösen, sobald sie sich auf eine bestimmte Distanz voneinander entfernen. Der Fall der 18-Jährigen Kamiyah könnte auch anderen verzweifelten Eltern in aller Welt wieder Hoffnung geben.

"Wir haben eine Reihe von Tipps bekommen", beschrieb Sheriff Mike Williams die unspektakulären letzten Schritte einer Aufsehen erregenden und lange Zeit hoffnungslos erscheinenden Ermittlung am Freitag (Ortszeit). Es war wohl aufgefallen, dass mit den Papieren der jungen Frau irgendetwas nicht stimmig war. Ein schneller DNA-Abgleich, dann herrschte Gewissheit. "Es ist ein Fall, wie wir ihn in diesem Land lange Zeit nicht gesehen haben", sagte Williams.

Die Geschichte von Kamiyah klingt unglaublich: Unmittelbar nach der Geburt des Mädchens hatte sich eine Frau ans Wöchnerinnenbett der erst 16 Jahre alten Mutter gesellt. Acht Stunden nach der Geburt schlich die Frau mit dem Kind auf dem Arm, verkleidet als Krankenschwester, aus der Klinik.

20 Minuten später zog die Polizei alle Register. Hubschrauber kreisten über der Klinik, jeder einzelne Raum der Klinik wurde von Beamten durchkämmt. Auf den umliegenden Autobahnen machten Leuchtschilder die Autofahrer darauf aufmerksam: "Achtung! Kindesentführung!" 250 000 Dollar Belohnung wurden für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Nichts brachte etwas - Täterin und Opfer blieben verschwunden.

Der Vater war bereits während der Geburt wegen eines Drogendeliktes in Haft. Er kooperierte mit der Polizei, um die Chancen auf das Auffinden seines Kindes zu verbessern. Damit gab er aber auch zu: Er hatte ein Kind mit einer 15-Jährigen gezeugt. Eine Straftat in Florida, die ihm erneut eine Haftstrafe einbrockte. "Ich träume die ganze Zeit, aber ich habe keine Vorstellung, wie das Kind aussieht", beklagte er in einem Interview, das die Lokalzeitung "Times Union" im Jahr 1999 mit ihm im Gefängnis geführt hatte.

Nicht annähernd so schlimm wie die Familie, aber dennoch gnadenlos litten auch die Ermittler. Teilweise wühlten die Polizisten zehn Jahre, um zum Erfolg zu kommen. Manche gingen in der Zwischenzeit in den Ruhestand, mussten ihren Schreibtisch räumen, ohne dass der Fall gelöst war. "Wir haben ein paar von ihnen angerufen und sie informiert", sagte der Sheriff.

Die Chancen, dass ihre leibliche Mutter bald den Geburtstagskuchen auftauen kann, stehen nicht schlecht. Schon am Tag der Bekanntgabe habe die junge Frau mit ihrer echten Verwandtschaft im drei Autostunden entfernten Jacksonville telefoniert, berichtete die "Times Union". Einen Tag später fuhren die Eltern die 200 Meilen nach South Carolina. Nach Informationen örtlicher Medien kam es zum tatsächlichen Treffen in der Polizeistation von Walterboro.

Die 51-jährige Entführerin sitzt derweil nur eine Meile vom Ort des Treffens in Haft und soll bald von South Carolina nach Florida überstellt werden. Beim ersten Gerichtstermin war die Tochter sogar dabei. Sie habe ihrer Kidnapperin, die sie ihr Leben lang für ihre Mutter hielt, versichert: "Ich liebe Dich und ich bete für Dich."