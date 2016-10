Widerstand in CDU gegen blaue Plakette für Umweltzonen

Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, lehnt die Einführung einer blauen Plakette für Umweltzonen ab. (Symbolbild) © dpa

Stuttgart. Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, lehnt die Einführung einer blauen Plakette für Umweltzonen ab. "Die Einführung einer blauen Plakette würde viele Mittelständler und Handwerksbetriebe massiv treffen, die dann an bestimmten Tagen in vielen Fällen ihre innerstädtischen Kunden nicht mehr beliefern und erreichen können.

Das dürfen wir nicht zulassen", sagte von Stetten dieser Zeitung. Außerdem sei es nach wie vor fragwürdig, ob eine solche Maßnahme die Schadstoffbelastung in den Innenstädten tatsächlich deutlich senken würde. "Wir müssen an den Dauerverkehr in den Innenstädten ran. Solange Städte ihre Busse und Behördenfahrzeuge nicht vollständig auf schadstoffwarme Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge umgerüstet haben, darf auch der Mittelstand nicht weiter belastet werden."

Das Thema steht auf der Tagesordnung der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz, die an diesem Donnerstag in Stuttgart beginnt. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) versucht unter den Landesverkehrsministern eine Mehrheit für seine Bundesratsinitiative zur Einführung der blauen Plakette zu bekommen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte die Pläne jüngst auf Eis gelegt.

Nikolas Löbel, Chef der Jungen Union (JU) in Baden-Württemberg, fordert die CDU im Südwesten auf, sich in der grün-schwarzen Koalition gegen die Pläne von Hermann zur Einführung einer blauen Plakette zu stellen. "Wir als CDU sollten die Bundesratsinitiative von Minister Hermann und damit die in dieser Form völlig unsinnige blaue Plakette stoppen", sagte Löbel dieser Zeitung. Hermann wolle mit der blauen Plakette vor allem Dieselfahrzeuge aus den Innenstädten vertreiben. "Das lehnen wir strikt ab. Es ist gut, dass die CDU hier Gesprächsbedarf angemeldet hat. Denn wir brauchen kluge Mobilitätskonzepte, die das Autofahren von morgen ermöglichen und nicht verhindern", so Löbel weiter. "Da brauchen wir keine Vorschriften oder gesetzlichen Regelungen, an die sich zum Schluss weder die Automobilindustrie noch der Endverbraucher halten können."