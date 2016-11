Wider die Diktatur der Vernunft

Michael Moore wusste es. Der Oscarpreisträger (62, "Bowling for Columbine") nannte schon im Juli in seinem Blog (michaelmoore.com) die "5 Reasons Why Trump Will Win" (Fünf Gründe, warum Trump gewinnen wird). Der linke Filmemacher schrieb, das größte Problem sei nicht Donald. Es sei Hillary, denn: Sie stehe für die alte Art der Politik, bei der alles recht sei, was einen die Wahl gewinnen lasse. Und diesem System, so Moore, wollten viele Wähler ein Bein stellen. 8. November. Gesagt, getan. Und die Zunft klug dreinblickender Wahlforscher wischt sich verwundert die Augen: Der Fakten ignorierende Populismus hat gesiegt, nicht die Vernunft. Der politische Emporkömmling, nicht das Establishment. Das Rambotum, nicht die gediegene Bürgerlichkeit.

Dabei hätte man es wissen können. Dass es bei Wahlen nicht unbedingt immer um Argumente geht, ist nichts Neues. Und Menschen, die protestieren, sind für Populisten ein gefundenes Fressen. Populisten greifen am Rande jenes Koordinatensystems, auf dem die etablierte Politik ihre Kreise und Kurven zieht, die Themen ab, die Bürger (zurecht) beschäftigen. Auch das ist nichts Neues. Das gab es schon immer.

Lächerliche Political Correctness

Was neu ist und sich von den USA bis nach Frankreich, Holland, England, Deutschland, Österreich und weiter in den Osten zieht, ist das Entstehen einer neuen Opposition von Rechts, die überall in die Parlamente einzieht. Sie richtet sich gegen eine Diktatur der Vernunft, die von grünliberalkonservativen Ideen geprägt ist. Seit den 1968ern, in Deutschland sicher noch stärker seit Entstehen der Grünen 1980 als Reaktion zum NATO-Doppelbeschluss (dem Versuch der Allianz, die Aufrüstung im Ostblock zu verhindern) hat sich unsere globalisierte westliche Welt in eine Art Konsensgesellschaft gewandelt, in der es keine, nicht mal eine starke linke Opposition gibt.

Das oberste Ziel dieser Konsensgesellschaft war immer die Rettung des Lebens auf unserem Planeten. Doch Demokratie braucht Streitkultur. Selbst Innenminister Thomas de Maizière (CDU) beklagte im Frühjahr im Interview mit der "Welt": "Uns fehlt einfach eine gute, starke Opposition". Was er meint: Die Allmacht der von breiten Mehrheiten getragenen Regierungen führt zu massiver Mobilisierung am Rande des politischen Spektrums. Auch dies nichts Neues. Doch durch soziale Netzwerke werden aus kleinen Individuen große Strömungen.

Und Trump, Petry, Hofer, Orbán, Erdogan oder Le Pen verkörpern auf frappierende Weise exakt das Gegenteil dessen, wofür rote, grüne, gelbe oder schwarze Mainstream-Politik seit Dekaden steht: Weltfrieden, Atomausstieg, Menschen- und Asylrecht, Multikulti, Gesundheit, Toleranz, Ethik, Moral und eine bis zur Lächerlichkeit reichende Political Correctness, die uns teils zu sagen verbietet, was wir denken.

Nein, die Menschen, die Trump zum Präsidenten gewählt haben, sind genau so wenig alle Dummköpfe wie es die AfD-Wähler oder Le-Pen-Apostel sind. Natürlich ist Affekt dabei. Natürlich kann man von einer Krise der parlamentarischen Demokratie und "postfaktischer Politik" sprechen, zumal wenn man Trumps haarsträubende Realitätsleugnung hört. Aber diese Menschen wollen das arrogante, technokratische und starre System verändern. Sie sind Verstoßene, Vergessene, Verlierer, Verängstigte und Anarchisten in einer unfassbar unübersichtlich gewordenen Welt, die uns täglich mit Neuerungen überfordert.

Wir brauchen Streit

Oder Enttäuschte. Die Täuschung bestand darin, dass sie glaubten, ihre Regierungen aus der politischen Mitte würden etwas für sie, den Mittelstand, die Mittel- und Unterschicht, tun. Die Täuschung bestand darin, dass sie glaubten, das vereinte Europa brächte ihnen Wohlstand, Freiheit und Mitsprache. Und die Täuschung bestand darin, dass sie glaubten, Sozialdemokraten würden soziale Politik betreiben. Doch wer hat mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen zutiefst unsoziale Politik betrieben und sich an der Umverteilung des Kapitals von unten nach oben beteiligt? Es gibt Gründe für die SPD-Dämmerung. Gegen all das opponieren die Leute nun. Und man ist fast geneigt zu sagen: Und das ist auch gut so, brauchen unsere demokratischen Gremien doch dringend Streit, Debatte, Gegenpositionen und jemanden, der jene unangenehmen Fragen stellt, die Bürger bewegen. Wir brauchen nicht Konsenszwang, sondern Dialektik, um zu neuen, ungeahnten Lösungen zu gelangen.

Es nützt auch nichts, die Populisten und ihre Jünger zu verachten. Es nützt nichts, dunkle Szenarien wie dem der Weimarer Republik als Vorstufe zu Nazi-Deutschland heraufzubeschwören, um zu polarisieren und Angst zu verbreiten. Das alles wird den Populisten nur nützen. Populismus kommt von Populus, was lateinisch Volk heißt. Vielleicht ist die "postfaktische Politik" der Populisten nur aufzuhalten, wenn auch die etablierte Politik von Volksparteien ein gesundes Maß Politik für den Populus betreibt, in dem sie sich mehr ihrem Volk zuwendet und weniger mit sich selbst beschäftigt.