„Wer die AfD ausgrenzt, treibt ihr nur noch mehr Anhänger zu“

Thomas Gschwend ist Projektleiter am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung.

Zu den Schwerpunkten des 48-Jährigen gehören Wahlkämpfe.

Der gebürtige Stuttgarter studierte in Freiburg Mathematik, Politik- und Erziehungswissenschaft. 2001 promovierte er in New York.

2012 erhielt er zusammen mit seinen Mitarbeitern James Lo und Sven-Oliver Proksch als erste Europäer den Gosnell-Preis der American Political Science Association für exzellente politikwissenschaftliche Methoden. sma (Bild: Gschwend)