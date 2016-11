Weniger Steuersünder melden sich freiwillig

Stuttgart. 2016 haben sich in Baden-Württemberg bislang im Vergleich zum Vorjahr weniger als halb so viele Steuersünder freiwillig gemeldet. Von Januar bis Oktober gingen 1068 Selbstanzeigen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in der Schweiz und in Liechtenstein ein. Dies bestätigte eine Sprecherin des Stuttgarter Finanzministeriums dieser Zeitung. Im gleichen Zeitraum 2015 zeigten sich im Land noch 2442 Steuersünder selbst an. Durch den starken Rückgang reduzierten sich nach Informationen der Sprecherin auch die geschätzten Steuermehreinnahmen des Landes in den ersten zehn Monaten von 99,1 Millionen Euro (2015) auf 45,7 Millionen Euro (2016).

Im gesamten Jahr 2015 hat das Land Baden-Württemberg 111 Millionen Euro durch 2726 Selbstanzeigen eingenommen. 2014 gingen noch insgesamt mehr als 9000 Selbstanzeigen ein. Dass die Zahlen seit vergangenem Jahr rückgängig sind, hat vor allem einen Grund: Seit 1. Januar 2015 ist es für Steuerbetrüger deutlich teurer geworden, mit einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen. Dies ist seitdem nur noch bis zu einer hinterzogenen Summe von 25 000 Euro möglich. Vorher war der Betrag doppelt so hoch.

Der Rückgang in Baden-Württemberg spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider. Zwischen Juli und September 2015 spülten 732 Steuersünder, die sich freiwillig meldeten, knapp 40 Millionen Euro in die Staatskasse. Zwischen Juli und September 2016 betrugen die Steuermehreinnahmen nur noch knapp 14,3 Millionen Euro. Dies liegt daran, dass im dritten Quartal dieses Jahres insgesamt lediglich 188 Anzeigen eingingen.

Erhoben werden die Zahlen laut Finanzministerium seit Februar 2010. Seitdem sind mehr als 31 000 Selbstanzeigen eingegangen. Durch sie hat das Land insgesamt bislang mehr als 775 Millionen Euro zusätzlich eingenommen.