Viele Kinder wechseln in Regelklassen

Wiesbaden. Die Anstrengungen zur Integration der Flüchtlingskinder in den hessischen Schulen beginnen Früchte zu tragen. Nach der Einrichtung vieler Intensivkurse und Intensivklassen zum Erwerb der deutschen Sprache kommen jetzt immer mehr der jungen Zuwanderer in reguläre Schulklassen. Zum Halbjahreswechsel im kommenden Februar werden landesweit voraussichtlich allein 4500 der sogenannten Seiteneinsteiger diesen Sprung wagen. Damit die Eingliederung auch gelingt, legte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) gestern in Wiesbaden einen "Schulischen Integrationsplan" vor. Er sieht nicht nur deutlich mehr Lehrerstellen vor, sondern auch die Bildung zusätzlicher Klassen selbst innerhalb des Schuljahrs und eine Fortbildung und Beratung der Pädagogen.

Die Zahl der sogenannten Seiteneinsteiger in den Schulen Hessens bezifferte der Minister aktuell auf 26 200. Die weitaus größte Zahl von ihnen kommt mit 18 200 aus den klassischen Herkunftsländern der Flüchtlinge Syrien, Afghanistan, Irak, Pakistan, Iran, Somalia und Eritrea sowie aus Russland, Albanien und Serbien. Aber es sind auch 6100 Kinder von Migranten aus den Staaten der Europäischen Union dabei und 6100 aus sonstigen Staaten. Insgesamt gibt es in Hessen derzeit 898 Intensivklassen, darunter 395 an beruflichen Schulen.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Städten der Ballungsgebiete und dem flachen Land, wo für manchmal nur einen, zwei oder drei Zuwandererkinder keine eigenen Intensivklassen gebildet werden können. Dort gehen die Betroffenen gleich in Regelklassen, erhalten aber parallel dazu umfangreichen Deutschunterricht in Intensivkursen.

Klare Rahmenbedingungen

Für den Wechsel von Intensiv- in Regelklassen der Schulen hat Lorz klare Regeln benannt. So sind ausreichende Deutschkenntnisse in jedem Fall Voraussetzung dafür, andernfalls sollen die Kinder lieber noch ein bisschen mit dem Wechsel warten. Schließlich sind unter den Flüchtlingskindern auch einige, die erst einmal Alphabetisierungsunterricht nehmen müssen, weil sie manchmal gar nicht lesen oder schreiben können oder zumindest nicht in lateinischer Schrift. Thomas Schwarze, Leiter einer Integrierten Gesamtschule mit Zuwandererkindern in Wiesbaden, sagte aber: "Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell Schüler aus 13 verschiedenen Staaten in solchen Klassen deutsch lernen."

Lorz betonte, beim Wechsel in die regulären Klassen werde strikt darauf geachtet, dass keine reinen Flüchtlingsklassen entstehen. Schulleiter und Staatliche Schulämter sollen für eine richtige Mischung sorgen, damit Integration auch gelingen kann. Insgesamt 1100 neue Lehrer sollen im kommenden Jahr dafür eingestellt werden. Und erstmals überhaupt wird es nicht nur zum Schuljahresbeginn, sondern auch zum Halbjahreswechsel möglich, bei Bedarf zusätzliche Klassen zu bilden. Weitere Lehrkräfte stehen bereit, den Kindern auch nach dem Wechsel in die Regelklassen weiter Deutschförderung zu geben.

Im Übrigen sollen auch Sozialarbeiter und Schulpsychologen helfen, den Flüchtlings- und anderen Zuwandererkindern die Eingliederung zu erleichtern.