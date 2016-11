„Viele fühlen sich allein gelassen“

Stuttgart/Mannheim. Katja M. (Name geändert) kann sich noch gut an den Vorfall am Anfang ihrer Laufbahn erinnern. Als sich die Realschullehrerin morgens auf ihren Stuhl im Klassenzimmer setzt, bricht er zusammen, sie stürzt. Zwei Neuntklässler haben die Stuhlbeine angeritzt. Die beiden drehen davon ein Video mit dem Handy und versuchen, auch unter ihren Rock zu filmen. Das Video wird im Internet verbreitet. "Dieser Moment der Demütigung - mein Sturz - sollte auch noch öffentlich gemacht werden", erinnert sich Katja M. Sie erstattet Anzeige wegen Körperverletzung.

Was Katja M. an einer Schule in der Region erlebt hat, ist kein Einzelfall. Mehr als jeder fünfte Lehrer in Baden-Württemberg ist schon einmal Opfer von Beschimpfungen, Drohungen und Mobbing durch Schüler oder Eltern geworden. Das hat eine Studie ergeben, die der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) gestern vorgestellt hat. Dazu wurden erstmals bundesweit 1951 Lehrer zur Gewaltproblematik befragt. Darunter waren jeweils 500 in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Häufig Übergriffe an Grundschulen

Körperlich angegriffen wurden im Südwesten demnach vier Prozent aller Lehrkräfte. Bundesweit waren es der Befragung zufolge sechs Prozent. VBE-Landeschef Gerhard Brand spricht von einem "Alarmsignal an die Politik". Die Betroffenen würden von ihrem Dienstherrn mehr Engagement und Schutz erwarten.

Besonders überraschend ist das Ausmaß der körperlichen Angriffe an Grundschulen. Immerhin zwölf Prozent der Lehrer sind dort schon Opfer von Gewalt gewesen. "Das hat in den letzten Jahren an den Grundschulen massiv zugenommen", bestätigt Toni Weber, Kreisvorsitzender des VBE in Heidelberg/Rhein-Neckar. "Da werden Kollegen geschlagen oder gebissen". Ein erschreckendes Ausmaß hat auch die psychische Gewalt: 21 Prozent der baden-württembergischen Lehrer wurden nach eigenen Angaben Opfer von Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen. Bundesweit sind es 23 Prozent. "Da zeigt sich auch die Verrohung der Sprache in unserer Gesellschaft", glaubt Joachim Blümmel, Mitglied des Personalrats beim Schulamt Mannheim.

VBE-Landesvorsitzender Brand zeigt sich überrascht über das Ausmaß der Gewalt. "Mit diesen Zahlen haben wir nicht gerechnet", sagt er. "Es gibt mehr Aggression in den Schulen", bestätigt Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf Anfrage unserer Redaktion. Der Trend passe zu den Klagen der Polizei über eine wachsende Zahl von Übergriffen. Die CDU-Politikerin betont: "Das macht mir wirklich Sorge." Besonders problematisch sei die "mangelnde Wertschätzung der Lehrer bei vielen Eltern". Dies wirke sich beim Umgang der Schüler mit den Lehrern aus. Auch Katja M. musste sich nach ihrer Anzeige gegen die Schüler mit Vorwürfen auseinandersetzen. Auf einer Konferenz, in der das weitere Vorgehen festgelegt wurde, habe sie einer der Väter angeschrien: Ob sie seinem Kind mit der Anzeige wirklich die Zukunft verbauen wolle?

"Wertschätzung wichtig"

Für Harald Knapp, Leiter der Mannheimer Pfingstbergschule, reicht es aber nicht, bei der Ursachensuche auf Schüler und Eltern zu zeigen. "Ganz wichtig ist das pädagogische Konzept der Schule. Gibt es ein Klima der Wertschätzung und des Respekts, auch den Schülern gegenüber? Das ist entscheidend", glaubt er. Der VBE fordert unterdessen eine Enttabuisierung des Themas. Es würden viele Übergriffe nicht gemeldet, um den Ruf der Schule nicht zu beschädigen. Beleidigungen und Kränkungen dürfen nach Brands Ansicht aber nicht hingenommen werden. Als letztes Mittel müssten Übergriffe angezeigt werden. "Das kann ich nur jedem Betroffenen raten. Es ist ganz wichtig, aus der Opferrolle herauszukommen", sagt auch Katja M.. Und ein Lehrer habe ja auch einen pädagogischen Auftrag: "Ich muss einem solchen Schüler sagen, hierher und nicht weiter."

Der VBE findet zudem ein besseres Betreuungsangebot für Betroffene wichtig. "Viele fühlen sich alleine gelassen, auch von der Schulleitung", sagt Kreisvorsitzender Weber. "Gerade junge Kollegen haben Angst, dass ihnen solche Vorfälle als Schwäche ausgelegt werden." Dazu käme teils die Sorge, am Ende selbst ein Disziplinarverfahren am Hals zu haben: "Auf der einen Seite muss man andere Kinder vor einem aggressiven Schüler schützen, auf der anderen darf man ihn rechtlich gesehen aber nicht anfassen."

Wie wichtig der Rückhalt im Kollegium ist, weiß Jutta Sahner. Sie ist Leiterin der Hans-Zulliger-Schule in Mannheim, einer sonderpädagogische Einrichtung für Kinder mit besonderem "emotionalen und sozialen Förderbedarf." Dort seien "emotionale Ausbrüche" von Schülern an der Tagesordnung, immer wieder gebe es auch körperliche Übergriffe. "Als Sonderpädagogen sind die Lehrer bei uns speziell geschult. Außerdem coachen wir uns gegenseitig und besprechen Fälle im Team."

An ihrer Realschule erlebt Katja M. auch, dass unterschwellige Gewalt zunimmt. Viele Schüler hätten eine geringe Frustrationstoleranz, könnten ihre Wut kaum verbal loswerden. Die Folge sind etwa Tritte gegen die Tür oder den Tisch. "Ich weiß, eigentlich bin ich gemeint."