Viel Zustimmung für Steinmeier

Stuttgart. Parteiübergreifend stößt Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Bundes-Präsidentenkandidat mit seiner Vorstellungsrede bei den Wahlleuten aus Baden-Württemberg auf Zustimmung. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kann sich "gut vorstellen", dass die Liberalen am 12. Februar für den populären Sozialdemokraten stimmen. Die Wahlleute der Grünen, glaubt Umweltminister Franz Untersteller, "sind überwiegend für Steinmeier". Bei CDU und SPD, deren gemeinsamer Kandidat er ist, darf man geschlossene Unterstützung erwarten. Als "Motivator, der den Dialog in der Gesellschaft stärkt", würdigt SPD-Fraktionschef Andreas Stoch seinen Parteifreund.

Steinmeier präsentiert sich im Landtag in seiner halbstündigen Vorstellungsrede als "Mutmacher in schwieriger Zeit". Demokratie vertrage keine Resignation, betont der 61-Jährige. Steinmeier "will ein Gegengewicht zur grenzenlosen Vereinfachung sein". In seinen politischen Ämtern habe er erfahren, dass die Probleme immer schwieriger geworden seien und das Tempo des Wandels schneller: "Ich will um Verständnis werben, dass die Antworten nicht einfacher werden."

Deutliche Worte findet Steinmeier gegenüber den Populisten. Er betont, dass die "Unterscheidung zwischen Fakt und Lüge erhalten bleiben muss". Als in der Aussprache die AfD-Landtagsabgeordnete Christina Baum auf eine Statistik verweist, wonach in manchen Schulen 55 bis 75 Prozent der Schüler Ausländer seien, weist Steinmeier sie in die Schranken. "Wir sollten über das reden, was wirklich ist und nicht mir solchen Zahlen Stimmung machen", betont er. Im Übrigen hätte er sich von einer AfD-Vertreterin ein klärendes Wort zur Rede des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke über das Holocaust-Denkmal in Berlin gewünscht.

Unter den 80 Wahlleuten, die von den fünf Fraktionen des baden-württembergischen Landtags für die Bundesversammlung gewählt wurden, sind auch bekannte Sportler, Wirtschaftsleute und Schauspieler. Die Grünen liegen in der Rangliste der Prominenten vorne. Ihnen ist es gelungen, Fußball-Bundestrainer Joachim Löw zu gewinnen. Zur Wahlmannschaft der CDU gehört der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel, der bei den letzten Paralympics die Goldmedaille holte. Auch Daniel Hopp, der Geschäftsführer der Mannheimer Adler, ist für die CDU dabei. Die SPD-Fraktion hat unter anderem die Schauspielerin Natalia Wörner im Wahlteam. pre

"Kitt der Gesellschaft"

Der Noch-Außenminister konzentriert sich in seiner Rede ganz auf die großen Fragen der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Selbstkritisch merkt er an, dass "die Sprache, die wir im Bund und in den Ländern sprechen, nicht überall verstanden wird". Viele Menschen würden sich überfordert fühlen. Als Präsident will er Antworten auf die Frage geben, "was ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält?"

Den Teppich für Steinmeier hat die SPD-Landtagsfraktion ausgerollt und parteiübergreifend - mit Ausnahme der AfD - alle 80 Wahlleute aus Baden-Württemberg in den Landtag geladen. "Die Mitglieder der Bundesversammlung sollen sich ein Bild machen von der Person des Kandidaten", sagt Stoch. Steinmeier kokettiert: Eigentlich sei ja eine Vorstellung nicht nötig. Die Menschen würden sagen, den kennen wir, das ist der mit den schlechten Nachrichten im Fernsehen.

Weil die SPD in Baden-Württemberg nach ihrem 12,7-Prozent-Desaster bei der Landtagswahl nach jedem Strohhalm greift, der ihr Aufmerksamkeit verschafft, haben Stochs Leute dafür gesorgt, dass Journalisten zugelassen werden. Nach einigem Zögern hat der Kandidat zugestimmt. In der Regel seien die Vorstellungen nichtöffentlich.

Etwa 200 Leute lassen sich die Chance nicht entgehen, sich ein eigenes Bild vom designierten Präsidenten zu machen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) macht seine Aufwartung, Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) ist da, etliche Minister und die Parteichefs Oliver Hildenbrand (Grüne) und Leni Breymaier (SPD).

Da Steinmeier auch Kandidat der CDU ist, hält CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart eine kleine Lobrede auf den Kandidaten. Steinmeier sei einer der "beliebtesten Bundespolitiker" und stehe als Außenminister bereits jetzt über den Parteien. Die von ihm angestrebte Rolle als Mutmacher tue der Republik gut.

Fragen an den Kandidaten gibt es gerade einmal fünf. Zwei davon kommen von Grünen-Abgeordneten, die ein Wort zum Klima- und Naturschutz vermissen. Steinmeier weist darauf hin, dass der Präsident sich nicht in die operative Politik einschalten dürfe.

Am Ende outet Stoch den künftigen Präsidenten als Grill-Fan. Man habe aber von einer Fleischplatte als Gastgeschenk abgesehen und sich mit einem Kochbuch begnügt.