USA erleichtert, Haiti trauert

Riesige Wassermassen brachte Hurrikan "Matthew" auch in Teilen der USA, wie hier in Florida.

Washington/Port-au-Prince. Bei den bangen Blicken auf die Landkarte schien es so, als würde "Matthew" an den USA kleben. Seit Donnerstagabend (Ortszeit) stellte der Sturm Millionen Menschen auf eine Nervenprobe, während er sich quälend langsam vom Südosten Floridas an der US-Küste entlang nordwärts pflügte. War es für die eine Region vorbei, und konnten vor dem Hurrikan geflohene Menschen zurückkehren, nahm sich "Matthew" die nächste vor. Und hinterließ abgedeckte Dächer, entwurzelte Bäume, heruntergerissene Stromleitungen, Glasscherben auf den Straßen und Wasser, Wasser, Wasser. Vor allem aber: Mindestens 15 Menschen verloren ihr Leben.

Auch, als sich "Matthew" gestern schließlich von den USA zu lösen begann, war es für Hunderttausende noch immer nicht vorbei: Noch bis zum frühen Abend sollte es nach den Warnungen der Meteorologen dauern, bis die Winde in North Carolina völlig abgeflaut sein würden. Weiter südlich entlang der Küste schien die Morgensonne auf Städte, deren Straßen sich in Flüsse verwandelt hatten. Wasser überall, im Zentrum der historischen Stadt Charleston etwa, bekannt als Perle South Carolinas, wo "Matthew" Fluten über Schutzmauern gedrückt hatte. Oder im romantisch-melancholischen Savannah in Georgia, im kostbaren St. Augustine im Nordosten Floridas, der ältesten Stadt der USA. Und immer noch waren mehrere Hunderttausende entlang der Küste ohne Stromversorgung, viele werden wohl noch Tage die Nacht im Dunkeln verbringen müssen.

Papst spricht Mitgefühl aus

Internationale Hilfe Nach dem Hurrikan "Matthew" helfen zahlreiche internationale und deutsche Organisationen den Menschen in Haiti. Die Hilfsorganisation Care verteilt in der besonders stark betroffenen Region im Südwesten Trinkwasser, Nahrungsmittel sowie Hilfsgüter wie Decken und Hygiene-Pakete. Der Arbeiter-Samariter-Bund hilft mit rund 30 Mitarbeitern vor Ort. "Wir bringen Nahrungsmittel und Wasserfilter in die Region und stellen die medizinische Versorgung sicher", sagt Haiti-Koordinator Alexander Mauz. dpa

Dennoch machte sich am Wochenende große Erleichterung breit: Es hätte viel schlimmer kommen können, "Matthew" hat sich in den USA deutlich gnädiger gezeigt als befürchtet. Das Auge des Sturmes war am Samstag in South Carolina an Land gekommen, aber da war "Matthew" schon zu einem Hurrikan der schwächsten Kategorie abgestuft - wenn auch weiterhin nicht zu unterschätzen. Bis dahin war der Sturm an der Küste entlanggeschrammt, "und jede Meile Entfernung hat geholfen", erläuterte ein Meteorologe.

Ja, es gab Todesopfer, Zerstörungen, Überschwemmungen, massive Stromausfälle. Aber auch die Menschen in besonders stark betroffenen Gebieten müssen sich nur die Bilder aus Haiti vor Augen halten, um zu erkennen, wie glücklich sich die meisten von ihnen schätzen können. Dort kamen nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 336 Menschen durch den Wirbelsturm ums Leben. In verschiedenen Medien war von deutlich mehr Todesopfern die Rede. Rettungskräfte vor Ort sagten, sie rechneten damit, dass die Zahl der Toten noch steigen werde. Inzwischen hat die haitianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet, die morgen endet. Das Land teile den Schmerz der Eltern und Freunde der Toten, sagte Interimspräsident Jocelerme Privert.

"Es ist ein Desaster. Was wir bei unserem Rundflug über das Katastrophengebiet gesehen haben, lässt sich mit Worten nicht beschreiben", sagte Privert. "Die Leute haben ihr Obdach verloren, sie haben nichts zu essen und nichts zu trinken. Wir müssen jetzt schnell helfen."

Papst Franziskus sprach den betroffenen Menschen sein Mitgefühl aus. "Schmerzvoll habe ich die Nachrichten von den schweren Folgen des Hurrikans empfangen, der in den vergangenen Tagen die Karibik und besonders Haiti heimgesucht hat, der viele Opfer und Obdachlose und darüber hinaus gewaltige Sachschäden hinterlassen hat", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in Rom.

Hurrikan "Matthew" hatte den Südwesten Haitis am vergangenen Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. dpa