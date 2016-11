Urteil zu NS-Massenmord bestätigt

Der ehemalige SS-Mann Oskar Gröning 2015 vor Gericht in Lüneburg. © dpa

Lüneburg. Am achtzehnten Verhandlungstag verkündete der Vorsitzende Richter in einem der letzten großen Auschwitz-Prozesse das Urteil. Es war der Morgen des 15. Juli 2015. Oskar Gröning, von Journalisten "Buchhalter von Auschwitz" genannt, wurde vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Seit gestern steht fest: Das Urteil ist rechtskräftig. Es wurde höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt.

"In Auschwitz durfte man nicht mitmachen", sagte Richter Franz Kompisch seinerzeit in Lüneburg. Der Satz von Opfer-Anwalt Cornelius Nestler hört sich so einfach an, auch Gröning wiederholte ihn in seinem Schlusswort. Doch die Gerichte hatten jahrzehntelang den Nachweis einer bestimmten konkreten Tatbeteiligung gefordert, urteilten also ganz anders - wenn überhaupt. Von den 6500 SS-Männern, die in Auschwitz über die Jahre ihren Dienst taten, seien so nur 49 verurteilt worden, kritisierte Richter Kompisch. Der Mordparagraf habe aber immer eine Verfolgung erlaubt, betonte er. "Auschwitz war eine auf die Tötung von Menschen ausgerichtete Maschinerie", fasste Kompisch zusammen - und Gröning sei ein Teil des großen Verbrechens Auschwitz gewesen. Auch das Verwalten der Gelder der Verschleppten und das Bewachen ihres Gepäcks sei Beihilfe gewesen.

Menschliche Dimension

Das Urteil von Lüneburg hat damit Rechtsgeschichte geschrieben", sagte Nebenkläger-Anwalt Thomas Walther gestern nach der BGH-Entscheidung. Mit seinem Kollegen Nestler vertrat Walther rund 50 der mehr als 70 Nebenkläger von Lüneburg, die meisten sind Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Es sei die wichtigste Entscheidung seit Mitte der 60er Jahre, sagte Walther, der viele Jahre für die Wertung "Beihilfe ist Beihilfe" gekämpft hat.

Doch das Auschwitz-Urteil von Lüneburg ist nicht nur ein juristischer Meilenstein, es hat eine menschliche Dimension. Den Nebenklägern ging es vor allem um späte Gerechtigkeit. "Es geht mir nicht um die Strafe, es geht mir um das Urteil, die Stellungnahme der Gesellschaft", erklärte zum Beispiel die Auschwitz-Überlebende Eva Pusztai-Fahidi im Verfahren in Lüneburg. Dort schilderten sie und andere Überlebende die Verschleppung ihrer Familien, die furchtbaren Transporte und die unmenschlichen Zustände im Lager.

Von einer fast heilenden Wirkung des Prozesses für die Zeugen sprach Anwalt Walther gestern nach dem Urteil. So geht es beim Urteil von Lüneburg für die Überlebenden um mehr, auch wenn am Ende Ärzte entscheiden werden, ob ein heute 95-Jähriger seine Haftstrafe verbüßen muss. "Die Entscheidung ist für die Nebenkläger eine Befriedung ihrer jahrzehntelangen seelischen Qualen und ihrer Zweifel an der deutschen Justiz", sagte Walther.