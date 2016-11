Frau Folkerts, am Sonntag sind Sie in der Dokumentation "Sonntagsmörder" dem Erfolgsrezept des Tatorts auf der Spur. Haben Sie es gefunden?

Ulrike Folkerts: "Das Erfolgsrezept gibt es so nicht. Die Tatortreihe stellt sich als Phänomen dar, das seit einigen Jahrzehnten einen Spiegel der Gesellschaft zeigt und als Krimiformat über die Bundesrepublik verstreut Lokalkolorit mit Spannung mischt. Eine Garantie gibt es: Am Ende wird immer (Ausnahmen bestätigen die Regel) das Böse besiegt und wir gehen beruhigt ins Bett, mit dem Gefühl, dass zumindest im TV die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Das ist eine Stabilität und Sicherheit, die in unruhigen Zeiten wie diesen sicher gut tut."

Sie verkörpern die Kommissarin Lena Odenthal seit fast 30 Jahren. Wird das für Sie nicht irgendwann langweilig?

Folkerts: "Nein! Der Tatort hat mir so viele interessante Drehzeiten beschert, tolle Autoren und Autorinnen, großartige Regisseure/innen, wunderbare Kollegen, richtig gute Geschichten . . . Klar gab' es mal 'ne Phase, wo ich dachte, wir werden Durchschnitt, aber da kann ich dann ja auch kämpfen, um gute Bücher, Weiterentwicklung der Kommissarsfiguren, neue Regieformen."

Wie viel haben Sie und Lena Odenthal gemeinsam?

Folkerts: "Nichts. Und trotzdem lebt Lena durch Ulrike, profitiert die Figur von meiner Sportlichkeit und Kraft. Ulrike ist keine einsame Wölfin und wäre nie im Leben Polizistin geworden." tat