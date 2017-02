Überforderte Justiz lässt Frist für Verhandlungen verstreichen

Haftentlassung ohne einen Prozess: Das kommt in Baden-Württemberg wegen Personalmangel in der Justiz häufiger vor. © dpa

Stuttgart. Immer wieder kommt es vor, dass Personen in Untersuchungshaft ohne Prozess entlassen werden. Ein neues Problem ist das jedoch nicht. So gab es in Mannheim 2006 einen spektakulären Fall. Damals musste das Landgericht einen mutmaßlichen Vergewaltiger aus der Untersuchungshaft entlassen. Auslöser hierfür war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. In Hessen spielte das Thema Mitte der 90er Jahre eine große Rolle. Der damalige Justizminister Rupert von Plottnitz (Grüne) geriet sogar unter politischen Druck, weil er wegen der Überlastung der Justiz Untersuchungshäftlinge freigelassen hatte. Hier ist der zeitlich geltende Rahmen nicht eingehalten worden. In der Regel müssen Verdächtige in U-Haft freigelassen werden, wenn ihnen nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten der Prozess gemacht wird.

Zuwächse reichen nicht

Auch in der baden-württembergischen Landespolitik kocht das Thema jetzt hoch. Hintergrund ist eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion an das Stuttgarter Justizministerium. Das Papier liegt dieser Zeitung vor. Daraus geht hervor, dass in Baden-Württemberg zwischen Januar 2012 und Januar 2017 insgesamt 20 Personen, die sich in Untersuchungshaft befanden, vorab ohne Prozess entlassen wurden. Auch hier wurde gegen die Sechs-Monats-Frist - also gegen das sogenannte Beschleunigungsgebot - verstoßen. Die mutmaßlichen Taten der Entlassenen reichen von sexuellem Missbrauch von Kindern über schweren Raub, versuchtem Totschlag, sexueller Nötigung bis hin zu räuberischer Erpressung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dies geht aus der Parlamentsanfrage hervor. Nico Weinmann, rechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Stuttgarter Landtag, sieht vor allem große Versäumnisse in der grün-roten Regierungszeit zwischen den Jahren 2011 und 2016. "Statt den Rechtsstaat durchsetzungsfähig zu halten, hat man sich in erster Linie ideologischen Projekten gewidmet", sagt Weinmann dieser Zeitung.

Paragraf 121 In der deutschen Strafprozessordnung ist die Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate in Paragraf 121 geregelt. Ist in diesem Zeitraum kein Urteil ergangen, "das auf Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung erkennt", gilt: Der Vollzug der Untersuchungshaft "wegen derselben Tat über sechs Monate hinaus darf nur dann aufrechterhalten werden, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen und die Fortdauer der Haft rechtfertigen". Trifft Letzteres nicht zu, muss der Haftbefehl aufgehoben werden. mis

Allerdings gebe es auch unter der aktuellen grün-schwarzen Landesregierung kaum Besserung. So seien die von Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) geplanten Stellenzuwächse in der Justiz bei Weitem nicht ausreichend. "Wenn der Justizminister dann zur Rechtfertigung von einer schwierigen Haushaltssituation des Landes spricht, obwohl die Einnahmen des Landes so hoch sind wie noch nie, muss man sich über die Frustration in der Justiz und bei der Polizei nicht wundern", erklärt Weinmann weiter. Mit einer solch "scheinheiligen Politik" treibe man die Bevölkerung "in die Hände der Populisten".

Minister will mehr Stellen

Wolf wiederum hat den Personalbedarf in der Justiz schon länger erkannt, konnte sich in den jüngsten Haushaltsverhandlungen aber nur zum Teil durchsetzen. 74 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte konnte der CDU-Politiker aushandeln. Das Volumen für dieses Paket beläuft sich auf knapp sechs Millionen Euro. Das ist allerdings deutlich weniger als ursprünglich von Wolf geplant. Denn zu Beginn der Haushaltsverhandlungen forderte er noch 213 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte.

Wolf bezeichnet das von ihm ausgehandelte Paket in der Parlamentsanfrage als "Stärkung von Justiz und Justizvollzug". Gleichwohl wolle er sich für weitere Aufstockungen einsetzen. "Die Landesregierung wird angesichts der stetig steigenden Anforderungen auch in den kommenden Jahren die Justiz und damit die Sicherheit Baden-Württembergs im Blick behalten müssen", sagt er.