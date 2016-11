Twitter-Trolle – bitte   nicht füttern

Alle Bilder anzeigen Sie verstecken sich oft bei Twitter. Menschen, die wie kleine fiese Trolle, mit verschleierter Identität durch ihre Beiträge nur eins wollen: provozieren. © dpa

Mannheim. 13. November 2016, 0.38 Uhr, Kurznachrichtendienst Twitter. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck schreibt auf seinem Profil: "Die vier großen islamischen Verbände sind keine Religionsgemeinschaften, sondern religiöse Vereine, sagen die Grünen und schaffen Klarheit." Kurz darauf kommentiert Oguz Ücüncü unter diesen Beitrag: "Wir sagen, dass ihr nicht die Instanz seid, die darüber zu entscheiden hat. Also Schuster, bleib' bei deinen Leisten!" Um 1.07 Uhr geht Beck auf die Kritik des Nutzers ein: "Aber wir dürfen schon eine Meinung dazu haben, oder?"

Ein vernünftiger Dialog zwischen Politiker und Bürger, wie er sein sollte - leider aber nur noch sehr selten in den Sozialen Netzwerken zu finden ist. Denn: Sie verstecken sich überall in der weiten Welt des Internets . Diese Menschen, die wie kleine fiese Trolle, mit verschleierter Identität durch ihre Beiträge nur eins wollen: provozieren.

Beleidigende Störungen

Soziales Netzwerk: Twitter Twitter ist ein Kurznachrichtendienst im Internet. Angemeldete Nutzer können telegrammartige Nachrichten, die bis zu 140 Zeichen enthalten dürfen, verbreiten. Politiker nutzen Twitter oft zur schnellen Meinungsäußerung. Yannis Theocharis Yannis Theocharis (Bild) ist Forscher am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) und Lehrbeauftragter an der Hertie School of Governance in Berlin. Zuvor hatte er am MZES ein Stipendium für Postdoktoranden der Alexander von Humboldt-Stiftung inne. In seiner Forschung befasst er sich mit politischer Beteiligung und den Effekten digitaler Medien auf demokratische Politik. BILD: Theocharis

Am meisten stören sie dadurch sachliche Diskussionsforen mit abwertenden und beleidigenden Äußerungen, die den Sachverhalt so verdrehen, dass er ihre eigene Meinung stützt. Auch Politiker bekommen diese destruktiven Beiträge auf ihren Seiten zu spüren.

Und das hat Folgen: Yannis Theocharis, Sozialforscher des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung, hat in einer international vergleichbaren Studie zusammen mit seinen Kollegen von der University of Southern California und der Universität Oslo Twitter-Daten von 2 482 Kandidaten ausgewertet, die sich vor der Europawahl 2014 um einen Parlamentssitz beworben haben und bei Twitter angemeldet sind.

Zielscheibe für Aggression

Die Sozialforscher kommen zu dem Schluss: Twitter taugt für politische Diskussionen kaum. Theocharis ist der Ansicht, dass Politiker - entgegen der Meinung vieler Bürger - gerade in den Sozialen Netzwerken das Gespräch mit den Menschen suchen. Das Problem: Wenn sie das tun, werden sie für die sogenannten Twitter-Trolle zur Zielscheibe.

Von dieser Erfahrung erzählt auch Politiker Beck im Gespräch mit dieser Zeitung: "Früher habe ich mir am Tag immer eine Stunde Zeit genommen, um Nutzern, die eine Frage oder ein Anliegen hatten, zu antworten. Diese Art von blankem Hass gab es damals aber auch noch nicht." Theocharis bestätigt: "Wegen solch negativen Erlebnissen geben viele Politiker den direkten Dialog auf diesen Plattformen auf - und benutzen es nur noch als kommunikative Einbahnstraße."

Ein weiteres Problem: Nach 140 Zeichen ist Schluss. Ein komplexes Thema kann unter dieser Voraussetzung nicht angemessen beantwortet werden. Der Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick (Die Grünen) benutzt die Plattform daher meist nur, wenn er kurze Inhalte schnellstmöglich teilen möchte.

Die Gefahr der Trolle besteht außerdem darin, dass ernst gemeinte Bürgeranliegen zu kurz kommen. "Wenn 20 Antworten bösartig sind, kann es sein, dass eine ernste Anfrage - die vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung geht, aber eben in einem höflichen Ton - dann in dem Wust untergeht", sagt Beck.

Und auf die Frage "Wie kann ich gegen diese Trolle vorgehen?", hat niemand eine Musterlösung. Der Mannheimer Bundestagabgeordnete Stefan Rebmann (SPD) ignoriert diese Beiträge meist, oder er reagiert mit einer kurzen und sachorientierten Antwort, "die auch eine angemessene Schärfe enthalten kann." Beck sperrt solche Nutzer, oder meldet sie an das Soziale Netzwerk. Auch Theocharis sieht die Unternehmen in der Pflicht "und dabei machen sie keine allzu gute Figur".

Der Wissenschaftler ist der Meinung, wenn die Politiker in der Öffentlichkeit diskutieren wollen, sollten sie sich ein Umfeld suchen, dass moderiert wird, wo soziale Regeln eingehalten werden und der Umgang respektvoll ist. Auch Rebmann setzt auf den analogen Weg, so könne er komplizierte Inhalte besser erklären und diese dann auch ausgiebig besprechen.

Wichtig sei aber, die Trolle durch Antworten nicht noch anzuheizen. Das ist die Grundregel von Schick: "Wer respektvoll schreibt, kann auch eine Antwort erwarten." Wer beleidigt, laufe bei ihm ins Leere. "'Never feed the troll' (Trolle bitte nicht füttern) heißt es im Netz ja immer so schön."