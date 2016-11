Türkei: Gesetz zu Sexualstraftaten vorerst gescheitert

„Jazz in der Aula“ in Lauda

Diie Stationen in der Geschichte des Jazz - von seinen Anfängen in New Orleans über Swing und Bebop bis zum heutigen Nebeneinander unterschiedlichster miteinander fusionierenden Stile und Spielweisen - ließen die "Bop Cats" vor einer diesmal etwas mageren Publikumskulisse beim jüngsten "Jazz in der… [mehr]