Trumps Suche nach Kompetenz

1946 in New York geboren.

"Seine" Frauen: In seine erste Ehe ging Trump mit Ivana Zelnícková. Nachdem der Milliardär das Model mit einer ehemaligen Schönheitskönigin düpiert hatte, pflasterte 1990 die "Scheidung des Jahrhunderts" monatelang die Gazetten, ein Vergewaltigungsvorwurf stand im Raum. Nach der ehelichen Zwischenstation mit der Schauspielerin Marla Maples heiratete Trump das slowenische Model Melania Knauss - die First Lady werden wird.

Seine Kinder: Donald Trump ist Vater von fünf Kindern. Donald Jr. (38), Ivanka (35) und Eric (32) aus erster Ehe sollten Trumps Konzern während des Wahlkampfs als Blind Trust führen. Tiffany Trump (23) ist die einzige gemeinsame Tochter von Trump und seiner zweiten Ehefrau Marla Maples. Die Fotos der Wahlrede schmückt Nesthäkchen Barron (10), Sohn von Melania und Donald Trump.

Seine Karriere: Er ging zur Kew-Forest School in New York, schlug mit 13 seinen Lehrer, besuchte später die New York Military Academy. Er studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und Wharton School in Philadelphia. Millionendarlehen des Seniors ermöglichten ihm schon zu Unizeiten erste Immobiliengeschäfte. Bis vergangenen Sommer demonstrierte er in der Business-Talentshow "The Apprentice" sein Faible für grobe Schmähungen. Sein Vermögen gab er mit acht Milliarden US-Dollar an.

Seine Bücher: Zum Bestseller avancierte "Great Again! Wie ich Amerika retten werde". Andere Bücher des Milliardärs tragen Titel wie "Wie man reich wird". Tony Schwartz, Co-Autor von Trumps Autobiografie "The Art of the Deal", bekannte tiefe Reue, ein "Schwein mit Lippenstift" aufgehübscht zu haben.

Seine Stärken, seine Schwächen: "Du bist ein Killer! Du bist ein König!", soll Vater Fred ihm geradezu manisch eingeflüstert haben. Das Streben nach Geld, Aufmerksamkeit und Macht bestimmt das medienwirksam inszenierte Handeln Trumps. Er erfreut sich eines überbordenden Erfolgs und Zuspruchs seiner Anhänger - seine Kritiker nennen ihn eitel, manipulierend, geldgeil. lim